Kijk nu: Resident Evil op een nieuwe manier verteld en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 28 (2022): Better Call Saul en Resident Evil.

Filmtips week 28 (2022): Better Call Saul en Resident Evil

1. Better Call Saul seizoen 6B (Netflix)

De komende vijf weken zit je weer op het puntje van je stoel, want elke dinsdag kijk je naar een nieuwe aflevering van Better Call Saul. Het zesde seizoen is in twee delen opgedeeld en na de cliffhanger van het eerste deel, volgt nu de rest. Dit zijn de allerlaatste afleveringen van deze hitserie waarin alle verhaallijnen worden afgerond.

2. The Bob’s Burgers Movie (Disney Plus)

Bob’s Burgers is een bijzonder succesvolle animatieserie over een gezin met een burgerrestaurant. De show draait al twaalf seizoenen en heeft nu zelfs een eigen film: een musical. Er ontstaat een enorm gat in de grond voor het restaurant, wat niet helpt om meer klanten te krijgen. Als één van de kinderen afdaalt in het gat, start daar een moordmysterie.

3. Resident Evil (Netflix)

Na de extreem succesvolle Resident Evil-films met Milla Jovovich in de hoofdrol, is het tijd voor een nieuwe interpretatie van de gamereeks. Met de nieuwe Netflix-serie Resident Evil volg je twee verschillende tijdlijnen. In de ene tijdlijn volg je de wereld voordat het T-virus losbarst en mensen muteert tot zombies. In de andere tijdlijn volg je de apocalypse die daarop volgt.

4. The Making of Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Disney Plus)

Heb je ook zo genoten van Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Dan is de ‘Making of’, die nu op Disney Plus staat, ook zeer de moeite waard. De regisseur, cast en Bruce Campbell leiden je door de verhaallijnen en scènes heen. Je ziet hoe de stunts zijn gefilmd en op welke locaties alles is opgenomen, met verrassend veel fysieke sets.

5. B&B Vol Liefde seizoen 2 (Videoland)

Het is zomer, dus het succesvolle programma B&B Vol Liefde is terug voor een tweede seizoen. In deze dagelijkse show maak je kennis met verschillende B&B-houders in het binnen- en buitenland die op zoek zijn naar naar de liefde.

Singles komen langs om kennis te maken en mee te draaien in de B&B. Met in dit seizoen acht nieuwe kandidaten. De serie kijk je via Videoland of NLZiet.

