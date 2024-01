Kijk nu: True Detective: Night Country op HBO Max is een must watch en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 3 (2024): True Detective, The Creator en meer.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Filmtips week 3 (2024): True Detective en The Creator

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. True Detective: Night Country (HBO Max)

HBO-serie True Detective gooit het elk seizoen over een andere boeg met nieuwe personages en een nieuwe moord, maar voor het vierde seizoen is er zelfs een nieuwe showrunner aangesteld.

Deze keer speelt acteerveteraan Jodi Foster de hoofdrol, met nieuwkomer Kali Reis als haar partner. In het duistere Alaska, waar de zon zich voorlopig niet meer laat zien, moet dit duo een vreemde moordzaak oplossen. Daarbij wordt je als kijker constant aan het twijfelen gezet of het gaat om een bovennatuurlijke gebeurtenis of niet.

HBO Max: Stream films en TV WarnerMedia Global Digital Services, LLC 5,4 (651.388 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Boy Swallows Universe (Netflix)

Het zit de jonge Eli Bell niet mee. Zijn vader is verdwenen, zijn moeder is herstellende van een drugsverslaving, zijn stiefvader dealt en de man die op hem en zijn stomme broer past is mogelijk een moordenaar. Toch probeert Eli er het beste van te maken in deze sterke serie.

Netflix Netflix, Inc. 7,6 (14.388.571 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. The Creator (Disney Plus)

Wij zitten nog in de fase van gezellige chatbots, maar in de wereld van The Creator is de strijd tussen de mens en kunstmatige intelligentie echt losgebarsten. Hoofdpersonage Joshua Taylor (John David Washington) wordt op een missie gestuurd om een gevaarlijk wapen te vinden. Dat wapen blijkt een robot in de vorm van een kind te zijn.

Disney+ Disney 7,6 (3.646.999 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Caroline (Videoland)

Journalist Jaïr Ferwerda volgde politica Caroline van der Plas een half jaar lang, waardoor je een uniek kijkje in het leven van de BBB-leider krijgt. De tweedelige documentaire laat niet enkel de mooie kant van het verhaal zien, maar ook als het leven niet zo goed gaat.

Videoland RTL Nederland B.V. 7,4 (12.938 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Jorik (Prime Video)

Terwijl je op Videoland Caroline van der Plas volgt, krijg je bij Prime Video een kijkje in het leven van een ander markant figuur. Lil Kleine (Jorik Scholten) verloor alles in zijn leven, toen op videobeelden te zien was dat hij zijn ex Jaimie Vaes mishandelde.

De documentaire over deze artiest is gemaakt door Nick Hoedeman, die eerder een documentaire maakte over Max Verstappen voor Viaplay.

Amazon Prime Video Amazon Mobile LLC 7,2 (4.173.781 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Trailer van de week: The Gentlemen