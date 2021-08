Chromecast-kijktips: deze 5 films en series mag je niet missen (week 34 2021)

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je naast series ook films, nieuwe albums en meer aan. In onze filmtips van week 34 (2021): The Green Knight en The Chair.

Filmtips week 34 (2021): The Green Knight en The Chair

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele luister- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Green Knight (Prime Video)

Deze nieuwe film is nog maar net in de bioscoop verschenen, maar nu al te zien via Prime Video. De film is gebaseerd op een oud gedicht. Je volgt het neefje van Koning Arthur (die van de ronde tafel), die op avontuur moet om de mysterieuze Green Knight te verslaan. Een bijzondere film over mannelijkheid en heldendom, met een bijzonder sterke Dev Patel in de hoofdrol.

2. The Chair (Netflix)

Sandra Oh speelt in deze nieuwe Netflix-serie het eerste vrouwelijke hoofd van het Engelse departement van een gerespecteerde universiteit. Het departement heeft nogal wat problemen om nieuwe studenten aan te trekken, maar het nieuwe hoofd heeft wel wat ideeën. Het is alleen best lastig om de oude garde te overtuigen. Een fijne show, vol leuke personages en humor.

3. The Spy Who Dumped Me (Netflix)

Audrey werd gedumpt door haar vriendje, maar komt er dan achter dat ze al die tijd met een geheim spion heeft gedatet. Een spion die nu dood is en haar de opdracht heeft gegeven om een trofee naar Wenen te brengen. Dat moet ze dan maar doen, samen met haar beste vriendin.

Het resultaat is een hilarische film, met een fantastische Mila Kunis en Kate McKinnon in de hoofdrollen die beide ternauwernood weten te ontspannen als iedereen hen lijkt te willen vermoorden.

4. VPRO Tegenlicht: Zien is geloven (NPO)

Wat is echt? Wat is de waarheid? Die vragen worden steeds moeilijker. Zeker nu we door deepfakes video’s niet meer kunnen vertrouwen en misinformatie net zo geloofwaardig wordt gepresenteerd als het werkelijke nieuws. Deze boeiende documentaire van VPRO Tegenlicht kijkt naar het effect daarvan.

5. In the Heights (Play Films)

Voordat Lin-Manuel Miranda echt wereldberoemd werd door zijn musical Hamilton, had hij al succes met de musical In the Heights, over het leven op de straten van Washington Heights en dromen over een beter leven. Deze musical is nu verfilmd, met Anthony Ramos in de hoofdrol. Een heerlijke film vol dans, kleur, leven en memorabele liedjes. De film is nu te huur voor 14,99 euro op onder andere Google Play Films.

