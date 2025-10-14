Google laat je gesponsorde zoekresultaten verbergen

Herken jij de gesponsorde zoekresultaten in Google? Binnenkort staan ze op één plek en kun je ze zelfs verbergen.

Google voert een opvallende aanpassing door in hoe advertenties worden getoond op de pagina met zoekresultaten. Betaalde zoekresultaten, die nu nog per bericht worden aangetoond als “Gesponsord”, verschijnen voortaan gebundeld onder één groot label: “Gesponsorde resultaten”.

Het opvallende aan dit nieuwe label is dat het zichtbaar blijft tijdens het scrollen. Zo moet het volgens de zoekgigant helder zijn welke resultaten gesponsord zijn. De grootte van de advertenties zelf verandert niet en je zult nog steeds niet meer dan advertenties in zo’n groep zien.

Een andere handige nieuwe functie is de knop “Gesponsorde resultaten verbergen”. Hiermee kun je de tekstadvertenties met één klik inklappen om alleen niet-betaalde resultaten te zien. Het nieuwe “Gesponsord”-label wordt ook doorgevoerd bij andere secties op de zoekresultatenpagina, zoals Producten.

Het label voor gesponsorde berichten kan overigens op verschillende plekken verschijnen: boven de AI-overzichten, direct eronder of helemaal onderaan de pagina. Deze updates worden momenteel wereldwijd uitgerold, dus laat het ons vooral weten zodra jij het in je browser ziet.

Meer Google-vernieuwingen

Google heeft de afgelopen week ook de AI Mode aangekondigd in Nederland. Die modus brengt een soort mix van de klassieke Google-zoekmachine en een AI-chatbot. In AI Mode geef je een zoekopdracht zoals je gewend bent, maar dan met complexere vragen waar onderzoek voor nodig is.

AI Mode zoekt allerlei informatie bij elkaar om jou een bevredigend antwoord te geven op je vraag. Zo kun je bijvoorbeeld producten met elkaar vergelijken, of reistips vragen met specifieke eisen. Na het antwoord kun je doorvragen voor verduidelijking of extra informatie.