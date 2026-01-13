AI-overzichten Google toonden medische desinformatie: zo zet je ze uit!

We zijn al een tijdje gewend aan samengevatte antwoorden van Google op onze vragen. Deze AI-overzichten bevatten helaas steeds vaker desinformatie. Wij vertellen je over hun gevaren en hoe je ze uitschakelt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AI-overzichten: vloek of zegen?

We kunnen er bijna niet omheen als we googlen: AI-overzichten. Deze door kunstmatige intellegentie gegenereerde overzichten geven je een beknopte samenvatting van het antwoord als je een vraag aan de zoekmachine stelt. Vaak met handige linkjes naar de bronnen.

Dat klinkt als een fantastische uitvinding, maar deze overzichten hebben een schaduwkant. De afgelopen tijd komt er steeds meer in het nieuws over AI-overzichten die nogal dubieuze informatie tonen. Vooral op het gebied van medische vraagstukken kan dit problematisch zijn.

Zo bevatten automatisch gegenereerde antwoorden op vragen over de behandeling van diverse soorten kanker maandenlang desinformatie. Het ging hierbij om adviezen die zogenaamd bevordelijk waren voor de gezondheid, maar een tegenovergesteld effect hadden. Google heeft deze antwoorden afgelopen maandag verwijderd.

Het bewijs dat een AI-overzicht het ook bij het juiste eind kan hebben!

Reactie Google op hallucinaties

Ook zijn er medische missers bekend bij vragen over leverziektes en babyvoeding. Mensen die zich blind staren op verkeerde antwoorden zijn potentieel levensgevaarlijk bezig. Grootste makke is dat bij het formuleren van een antwoord op een medische vraag de AI vaak essentiële context als geslacht, etniciteit of leeftijd van de vraagsteller vergeet te vermelden. Zonder deze info zijn gezondheidsadviezen niet betrouwbaar.

In een reactie van het bedrijf lezen we dat ”Google aanzienlijk investeert in de kwaliteit van AI-overzichten, vooral bij onderwerpen zoals gezondheid. De overgrote meerderheid levert nauwkeurige informatie. Ons interne team van clinici heeft beoordeeld wat met ons is gedeeld en vastgesteld dat de informatie in veel gevallen niet onjuist was.”

Het verstrekken van informatie door AI die niet op (betrouwbare) data is gebaseerd en daarom onnauwkeurig of volstrekt onjuist is, noemen we trouwens hallucineren. Leuk feitje: dit is vorig jaar het Woord van het Jaar geworden bij de jaarlijkse verkiezing georganiseerd door Van Dale.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo zoek je op Google zonder AI-overzicht

Zit jij niet te wachten op een AI-overzicht als je een vraag op Google stelt? Er zijn meerdere manieren om deze overzichten te vermijden. Wij hebben drie opties voor je op een rijtje gezet.

Zet -AI achter zoekopdracht De eerste optie die je hebt is om achter je zoekopdracht -AI te zetten, dus het minteken gevolgd door de letters A en I. Je zult zien dat het AI-overzicht dan ontbreekt. Google ’trapt’ vooralsnog gewoon in deze truc, die daarnaast op elk apparaat werkt. Zoek op ‘Web’ bij filters Een tweede optie is na het uitvoeren van een zoekopdracht te zoeken bij de filters, direct onder de zoekbalk. Daar zie je filters als ‘AI-modus’, ‘Alle’, Nieuws, ‘Web’ en ‘Meer’. Kies voor ‘Web’ en je zult zien dat het AI-overzicht van Google als sneeuw voor de zon verdwijnt. Deze optie laat alleen de linkjes naar relevante websites over. Automatiseren kun je leren Heb je nou geen zin om achter iedere zoekopdracht -AI te zetten? Automatiseer dit proces dan. Dit doe je door naar deze speciale zoekmachine te gaan (en die in te stellen als je standaardzoekmachine). Ook zijn er plug-ins voor Google Chrome te downloaden om zonder AI-overzichten te kunnen googlen.

AI-overzichten als bedreiging

Door één van bovenstaande opties te kiezen, help je ook sites. De samengevatte antwoorden van AI zorgen er namelijk voor dat mensen veel minder snel doorklikken naar de originele bronnen (zoals onze website) waar Google AI-overzichten gebruik van maken.

DIt kan uitgevers, hoofdredacteuren en website-eigenaars op termijn buitenspel zetten, met misgelopen inkomsten als gevolg. Gevreesd wordt dat hun harde werk en expertise gratis gebruikt wordt om de AI te trainen en antwoorden te genereren. Voor de meest betrouwbare info google je zonder AI-overzichten en klik je op gerenommeerde websites die je vragen ook vaak beantwoorden.

Wat vind jij van de AI-overzichten van Google: handig of niet? En ben jij al bekend met de manieren om te googlen zonder deze overzichten? Laat het ons weten in de reacties en volg ons even via de knoppen hieronder.