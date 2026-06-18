‘Doei Nano Banana: deze opvolger maakt nóg mooiere afbeeldingen’

Google werkt volgens geruchten aan een opvolger van Nano Banana. De naam van deze afbeeldingengenerator is mogelijk ‘Instant-Ramen’. Hij belooft verschillende verbeteringen ten opzichte van de beroemde banaan.

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‘Opvolger Nano Banana heet Instant-Ramen’

De ontwikkelingen rond kunstmatige intelligentie gaan razendsnel. Het is nog geen jaar geleden dat de eerste versie van Nano Banana verscheen, een AI-model waarmee je heel eenvoudig afbeeldingen genereert. Afgelopen februari verscheen Nano Banana 2, een verbeterde versie die nog realistischere plaatjes uitspuwt.

Dat is natuurlijk niet het eindstation. Volgens de website Nokia Power User werkt Google namelijk aan een opvolger van Nano Banana. Die zou de naam ‘Instant-Ramen’ meekrijgen. Dat suggereert in onze ogen duidelijk dat dit model een stuk rapper werkt. Overigens zou het ook om een werktitel kunnen gaan. Misschien wordt de uiteindelijke naam wel gewoon Nano Banana 3.

Afbeeldingen gemaakt met Nano Banana 2

Op AI-fora speculeren mensen volop over de verbeteringen die Instant-Ramen met zich mee zal brengen. De snelheid staat bovenaan dat lijstje, maar er zijn er veel meer. Zo krijgen de beeldkwaliteit en het (foto)realisme mogelijk een nieuwe boost.

Daarbij zou veel aandacht zijn voor het renderen van tekst binnen je afbeeldingen. Dat is nu nog een zwak punt. Vaak zie je onzinwoorden voorbij komen die onmiddellijk verraden dat het om een AI-plaatje gaat.

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Beter in staat om instructies op te volgen

Instant-Ramen zou niet alleen visueel krachtiger presteren dan Nano Banana 2, maar ook beter in staat zijn om je instructies te begrijpen en op te volgen. Nu gebeurt het nog weleens dat AI niet helemaal lijkt te snappen wat je voor ogen hebt. Daarnaast moet het makkelijker worden om bestaande afbeeldingen of foto’s te bewerken.

Google heeft het bestaan van Instant-Ramen nog niet bevestigd. We weten daarom ook nog niet wanneer we de opvolger van Nano Banana kunnen verwachten.

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