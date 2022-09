Google onthult Chromecast met Google TV (HD): goedkoper streamen

Verrassing! Google heeft een gloednieuwe Chromecast aangekondigd: de Chromecast met Google TV. Het streamingapparaatje is betaalbaar, maar beschikt toch over handige en slimme features.

Chromecast met Google TV (HD) officieel

De nieuwste Chromecast dook al vaak op in geruchten en is nu officieel aangekondigd. Google onthulde de streamingdongle via een persbericht. De nieuwe Chromecast lijkt als twee druppels water op de Chromecast met Google TV (uit 2020), maar er zijn belangrijke verschillen.

De naam geeft het al een beetje weg, maar de beeldkwaliteit ligt bij de nieuwe Chromecast lager. Waar de Chromecast met Google TV in 4K-resolutie films en series kan streamen, is dat bij het nieuwe apparaat ‘maar’ hd. Oftewel: full-hd (1920 bij 1080 pixels), net als bij de Chromecast die al jarenlang wordt verkocht. Google lijkt zich met het apparaatje vooral op oudere tv’s zonder smart-tv-functies te richten.

Deze concessie heeft Google ook moeten doen om de prijs laag te houden. Houd er dan ook rekening mee dat films en series er mooier uitzien op de oudere Chromecast met Google TV. Zeker als je een 4K-televisie in je woonkamer hebt staan; de hogere resolutie zorgt simpelweg voor scherpere beelden.

De Chromecast met Google TV (HD) is wel een prima keuze als je weinig geeft om 4K-beeldkwaliteit en de andere Chromecast te duur vindt. Het apparaatje kost enkele tientjes minder dan zijn voorganger, maar biedt verder wel nagenoeg dezelfde feature. Je kan van alle populaire streamingdiensten apps installeren en beginnen met kijken.

Afstandsbediening en Google TV

Als gezegd zijn er veel overeenkomsten tussen de Chromecast met Google TV (HD) en zijn duurdere broer. Zo draaien ze allebei op Google TV, de slimme software die het mogelijk maakt om apps te installeren en gebruiken. Je krijgt een volwaardige interface en die bedien je met de meegeleverde afstandsbediening.

Google TV lijkt op Android TV, maar is net iets nieuwer en slimmer, zoals je ook in onze vergelijking kunt lezen. De Google Assistent is een belangrijk onderdeel van Google TV en helpt bij het zoeken naar films en series die je wil kijken. Verder is het mogelijk om een kijklijst bij te houden, die bestaat uit titels bij allerlei verschillende streamingdiensten.

Prijs en verkrijgbaarheid

De nieuwe dongle is per direct verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van 39,99 euro. Kopen kun je ‘m via de bekende online en offline-kanalen. Check natuurlijk ook onze prijsvergelijker, want daarin vind je de beste prijzen!