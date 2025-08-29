Google Pixel 10 besteld? Android Auto werkt misschien nog even niet

Google Pixel 10 besteld? Android Auto werkt misschien nog even niet

Dat is pech: heb je net een nieuwe Google Pixel 10 in huis, werkt Android Auto niet. Dit is er aan de hand.

Google Pixel 10 Android Auto problemen: zo zit het

Google kondigde vorige week de Google Pixel 10-serie aan, waarna de telefoons meteen in de pre-order gingen. Langzamerhand krijgen meer kopers hun Pixel binnen, maar dat gaat gepaard met een vervelend probleem: Android Auto lijkt niet te werken. Via het Android Auto-hulpforum laten gebruikers weten welk toestel ze hebben, welke auto ze rijden en of ze problemen ervaren.

Het probleem komt het meest voor bij Pixel 10 Pro-gebruikers. Wanneer zij de telefoon verbinden met het autoscherm, wordt het toestel herkend en verschijnt het Android Auto-logo. Sommigen zien kort het menu verschijnen, die vervolgens enorm hapert. Muziek wordt wel afgespeeld, maar visueel gebeurt er verder niets.

android auto google pixel 10

Een tijdelijke oplossing heeft nog niemand gevonden. Zelfs het wissen van de cache, het resetten van Android Auto-instellingen en de hele telefoon resetten, levert niks op. Vervelend dus, maar het goede nieuws is dat Google van het probleem op de hoogte is.

Het Android Auto-team laat weten dat het een bekend probleem is voor Pixel 10-gebruikers met specifieke voertuigen. De specialisten laten weten dat het probleem spoedig wordt opgelost, en verontschuldigen zich voor het ongemak. Haal jij zelf een Pixel 10 in huis? Weet dan dat Android Auto mogelijk niet werkt zoals het zou moeten, maar dat het tijdelijk is.

Meer Android Auto-problemen

Hoe fijn Android Auto is als het werkt, zo irritant is het als ‘ie helemaal niets doet. Problemen met de slimme software voor in je wagen zijn niets nieuws. Soms herkent je auto je telefoon niet, soms wil Android Auto zelf niet opstarten en soms is er wel beeld, maar geen geluid.

Herken je dat? Check dan onze negen oplossingen voor als Android Auto niet werkt.

Bron: Android Auto Help
