‘Google Pixel 11 krijgt ‘Pixel Glow’: minder naar je scherm kijken’

Eerder zagen we al renders van de aankomende Google Pixel 11 en die toonden weinig verandering. Wel is er nu interessant nieuws gelekt over Pixel Glow. Lees snel wat deze nieuwe functie is en wat we ervan vinden.

Dit is Pixel Glow: bekend concept

In een recente bètaversie van Android 17 heeft de website 9to5Google een mogelijke nieuwe hardwarefunctie gespot voor de Pixel 11-serie. Het gaat om Pixel Glow, ook wel bekend onder de codenaam ‘Orbit’. Pixel Glow lijkt een systeem te worden dat visuele feedback geeft via lichteffecten op de achterkant van het toestel.

Concreet zou je met licht op de hoogte worden gehouden van nieuwe berichten en andere belangrijke activiteit. Deze kleurrijke, maar subtiele signalen zijn zichtbaar als je Google Pixel met het scherm naar beneden ligt. Waar kennen we dat van? Juist ja, Nothing doet dit al jaren met hun Glyph. Al zijn die lampjes best fel, wat niet altijd fijn is.

Na de laatste twee Nothing-telefoons uitvoerig getest te hebben, weten we namelijk dat sommige mensen de Glyph en z’n felle signalen irritant vinden. Ook de aankomende Communicator van Clicks heeft een zogenaamd ‘signal light’ op de achterkant om te zien welk type bericht binnenkomt en van wie. Dat is overigens lekker minimalistisch.

Daarnaast is in de broncode van de bèta ontdekt dat kleuren verschillende dingen kunnen betekenen. Denk aan bepaalde kleurtjes voor berichten van je favoriete contacten. Zo weet je snel of het de moeite is om je toestel op te pakken of niet. Niet geheel onverwacht lijkt er ook veel focus te zijn op Gemini, met lichtsignalen wanneer de slimme assistent van Google bezig is met het verwerken van info.

Camerabalk als locatie voor lichtjes?

De verwachting is dat Pixel Glow zal worden verwerkt in het camera-eiland. Daarvoor moet de Pixel 11 alleen wel een compleet nieuwe camerabalk krijgen waar lampjes, vermoedelijk leds, netjes in weggewerkt kunnen worden. De consequentie is dat het hier gaat om een hardwarematige functie en dus niet een softwareupdate om oudere Pixels ook te voorzien van Pixel Glow.

Maar, broncode blijft broncode. Het is dus nu nog vooral speculeren over de functie, de eventuele beschikbaarheid op oudere toestellen en de plek die Google uiteindelijk kiest voor de lichtjes. Er een exclusieve functie van maken voor de nieuwste Pixels, kan marketing-technisch slim zijn. Zeker als de praktijk uit gaat wijzen dat kopers blij zijn met Pixel Glow,. Dat kan anderen overtuigen om ook tot aanschaf over te gaan.

Gemengde reacties, maar wij zijn positief

Online zien we dat mensen nu al in twee kampen lijken te zitten. Aan de ene kant zijn er veel cynische berichten. Pixel Glow doet veel smartphone-eigenaren denken aan Nothing en dat is niet altijd positief bedoeld. Ook is een veelgehoorde reactie dat er andere wensen zijn voor de Pixel 11 dan lichtjes, bijvoorbeeld betere camerasensoren, een Snapdragon-chip en de optie om een sd-kaart bij te steken.

Aan de andere kant zagen we op Reddit ook positieve geluiden van mensen die de voordelen wel inzien, mits de lichtjes subtiel genoeg en goed te personaliseren zijn. Zelf zijn we hartstikke benieuwd naar deze mogelijke poging van Google om z’n toestellen te vernieuwen.

En elk initiatief om ons minder naar onze smartphone te laten grijpen, juichen we in principe toe. De vraag is alleen of dat ‘op z’n Nothings’ gaat of dat het ook subtieler en wellicht nog beter kan. Dat vertellen we je uiteraard graag in onze review van de Pixel 11. Het toestel verschijnt waarschijnlijk ergens in augustus.

