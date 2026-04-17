Easter Egg in Android 17-bèta: zo vind je ‘m en dit kun je ermee

Pasen is al even voorbij, maar dat weerhoudt Google er niet van om een onvervalste Easter Egg te verstoppen in de vierde testversie van Android 17. Hiermee wordt het logo compleet, maar we hopen op meer.

Easter Egg in laatste geplande Android 17-bèta

Twee tradities die elk jaar weer terugkomen: paaseieren zoeken met je familie én op jacht naar de geinige Easter Eggs die Google in Android-versies stopt. Niet alleen in de officiële Android-releases, maar ook in tussentijdse bètaversies. Het gaat om verborgen elementen die je nooit ziet, behalve als je er toevallig op stuit.

Niet bekend met hoe het werkt? Wij leggen je uit hoe je de Easter Egg vindt in de vierde bètaversie van Android 17, de langverwachte opvolger van Android 16. Deze informatie is ook nuttig als straks Android 17 echt uit is, want dan verwachten we nog meer leuks!

Zo vind je de Easter Egg

Open de instellingen-app op je Google Pixel (minimaal Pixel 6); Zorg dat je telefoon draait op de nieuwste bètaversie van Android 17. Scrol tot je ‘Over de telefoon’ of ‘Info telefoon’ ziet en tik daarop; Zoek hier naar ‘Softwaregegevens’ of iets vergelijkbaars en tik daarop; Tik vervolgens drie keer achter elkaar op de knop ‘Android-versie 17’; Je bent nu in het verborgen menu van de Easter Egg, maar je bent nog niet klaar. Als het goed is, zie je nu sterren die je met elkaar kunt verbinden. Doe dit en het volledige logo van Android 17 zal verschijnen! Je kunt de sterren verbinden zoals je zelf wil. Maar, het logo verschijnt alleen als je een perfecte cirkel maakt.

Logo compleet, nieuw spel onderweg?

Na Easter Eggs in eerdere bètas, is het logo van Android 17 nu compleet. Dat weten we omdat het gaat om de vierde (en laatste geplande) testversie die Google heeft aangekondigd voor z’n nieuwste besturingssysteem. Het bijzondere ontwerp van het logo heeft iets weg van een vingerafdruk, of is het meer een planeet gezien vanuit de ruimte?

Wie na het maken van het logo daar nog even lang op drukt, gaat automatisch naar het ruimtespelletje dat te spelen was toen Android 16 uitkwam. Of we na de officiële

lancering van Android 17 een nieuwe versie van dat spelletje of iets compleet anders kunnen spelen, is nog even afwachten.