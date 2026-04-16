‘Oppo Reno 16 Pro wordt een middenklasser met straalmotor’

Veel specificaties van de aankomende Oppo Reno 16 Pro liggen op straat. De subtopper krijgt een chip die je ook in sommige vlaggenschepen vindt én een enorme accu. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Specificaties Oppo Reno 16 Pro gelekt’

We waren eerder dit jaar erg enthousiast over de Oppo Reno 15 Pro. Dat is een compact toestel met een enorme accu, een snelle chip en prima camera’s. Nu al werkt Oppo aan een opvolger, want Reno’s worden doorgaans twee keer per jaar ververst.

Digital Chat Station, een bekende insider, lekte de eerste specificaties van deze Oppo Reno 16 Pro. Vermoedelijk verschijnt het toestel net als zijn voorganger in twee formaten: eentje met een 6,78 inch-oled-scherm en eentje met een kleiner 6,32 inch-display. Bij de 15 Pro bracht Oppo alleen die kleinere variant naar Nederland.

Het toestel zou draaien op een zeer snelle MediaTek Dimensity 9500s-chip. Die is min of meer gelijk aan de Dimensity 9400+, die vorig jaar in veel echte high-end smartphones te vinden was. Daar zit maximaal 16GB werkgeheugen en 1TB opslag bij.

De Oppo Reno 15 Pro

De Reno 15 Pro valt op door zijn grote accu van 6200 mAh. Dat is erg veel voor een smartphone met een 6,3 inch-scherm. Bij de 16 Pro groeit de batterij mogelijk door naar 7000 mAh. Door meer siliconen in accu’s te stoppen, kan de capaciteit steeds een beetje worden opgeschroefd.

De hoofdcamera zou weer een resolutie van 200 megapixel krijgen. Daarnaast mag je ook rekenen op een groothoeklens en een telelens waarmee je een stukje optisch inzoomt.

Reno 15 Pro is nu voordeliger

Voor de Oppo Reno 15 Pro betaalde je aanvankelijk 799 euro. Inmiddels is de prijs gezakt naar € 574,95. Daarvoor krijg je een uitstekende smartphone, die we in onze review beloonden met een 8,5. Hieronder lees je alvast een deel van de conclusie.

Een kleine smartphone met een fantastische accuduur: de Oppo Reno 15 Pro is het eerste in Nederland verkrijgbare toestel dat die droom waarmaakt. Dat alleen al maakt hem een aanrader.

Gelukkig stelt de rest van de telefoon ook niet teleur. Het scherm is fraai, de bouwkwaliteit uitmuntend en de camera’s doen hun werk naar behoren. Het updatebeleid zit net onder de top, maar is ruim voldoende. Alleen die belachelijke hoeveelheid bloatware vinden we erg jammer.

Niets missen van het laatste technieuws? Download dan de Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!