Het design van de aankomende Huawei P Smart S is duidelijk geïnspireerd op een eerder verschenen Honor-telefoon, zo blijkt uit renders. Het instapmodel krijgt degelijke hardware mee, maar geen Google-apps en – diensten.

Renders laten Huawei P Smart S-design zien

De beelden zijn online gezet door telecominsider Evan Blass. De renders tonen niet alleen het design van de Huawei P Smart S, maar ook de kleuropties: blauw, groen en zwart. Blass meldt dat het Huawei-toestel geïnspireerd is op de Honor 20 Lite. Honor is een dochtermerk van Huawei en de twee bedrijven ‘lenen’ wel vaker smartphones van elkaar.

Het design van de Huawei P Smart S is dan ook weinig verrassend. Het toestel heeft een fors display dat vrijwel de hele voorkant inneemt. Aan de onderkant is wel een duidelijke ‘kin’ zichtbaar. Verder zit de selfiecamera precies in het midden van het 6,3 inch-display (met full-hd-plus-resolutie). De vingerafdrukscanner schijnt in het scherm te zijn verwerkt. Dat is opvallend, want de scanner van de Honor 20 Lite zit op de achterkant.

Over de achterkant gesproken, de Huawei P Smart S krijgt volgens Blass een drievoudige cameramodule. Details zijn onduidelijk, maar de hoofdsensor zou een 48 megapixel-resolutie krijgen. Onder de motorkap van het Huawei-toestel vinden we een Kirin 710-processor. Deze redelijk krachtige chip krijgt volgens Blass hulp van maximaal 8GB werkgeheugen en 128GB opslag. De 4000 mAh-accu heeft in principe genoeg capaciteit in huis om een volle werkdag mee te gaan.



Een groot nadeel

Indien deze informatie klopt biedt de Huawei P Smart S een interessante prijs-kwaliteitsverhouding. Er is echter één grote maar. Het instapmodel krijgt naar alle waarschijnlijkheid geen Google-apps en -diensten mee. Huawei is momenteel in strijd met de Amerikaanse overheid en vindt zichzelf terug op een zwarte lijst. Google mag daardoor geen zakendoen met de Chinezen, wat gevolgen heeft voor de software-ondersteuning van Huawei-telefoons.

Dat minpunt kwamen we bijvoorbeeld ook al tegen bij de Huawei P Smart Pro, die we onlangs hebben beoordeeld. Op papier is er weinig mis met dit toestel, maar de onduidelijkheid rondom Android-updates zorgt ervoor dat het toestel eigenlijk niet aan te raden is. Lees onze Huawei P Smart Pro review voor meer informatie over de situatie rondom Huawei en het Android-besturingssysteem.

