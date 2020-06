Android Planet heeft speciaal voor het maandthema ‘gezondheid” een toffe nieuwe winactie. We geven namelijk één keer de Huawei Watch GT 2 weg. Wil jij kans maken om deze smartwatch te winnen?



De Watch GT 2 is een smartwatch met wel 85 verschillende fitnessfuncties voor binnen- en buitenshuis. Je kan workouts als wandelen, hardlopen of fietsen in realtime bijhouden. Verder kan je je zuurstofgehalte meten, je slaappatroon analyseren en direct muziek afspelen via de smartwatch.

Daarbij fungeert de Huawei Watch GT 2 als je eigen personal trainer. Zo krijg je toegang tot gratis hardlooptrainingen en aanbevelingen voor trainingsschema’s. Deze gadget toont ook de benodigde hersteltijd na je trainingen, zodat je niet teveel traint in een te korte periode.

Wil je meer weten over deze smartwatch? Lees hier alles over de Huawei Watch GT 2.

De Huawei Watch GT 2 heeft 85 verschillende fitnessfuncties. Zo kun je jouw workout altijd nauwkeurig bijhouden. Of je nu gaat wandelen, hardlopen of fietsen. Weet je niet goed waar je moet beginnen met je training? Maak dan gebruik van de trainingsschema’s en hardlooptrainingen.

Om je volledig op je training te kunnen focussen, is het mogelijk om muziek direct via de Watch GT 2 af te spelen. Je kunt deze smartwatch eenvoudig verbinden met de Huawei FreeBuds 3 die we onlangs weggaven bij Android Planet.

Naast het bijhouden van je workouts heeft de Watch GT 2 ook de ´SpO2-functie’. Met deze functie kun je het zuurstofsaturatieniveau – ofwel het zuurstofgehalte – in je bloed, nauwkeurig in de gaten houden. Zo weet je in welke mate zuurstof in je bloed op wordt genomen, wat belangrijk is voor je prestaties en gezondheid.

Verder beschikt deze Watch GT 2 over de Huawei TruSleep-functie. Je slaappatroon wordt hiermee geanalyseerd, zodat je inzicht krijgt in je slaapkwaliteit. Dit is interessant omdat slaap een erg belangrijk onderdeel is in het herstelproces na inspanning.

Wil je meer weten over deze stijlvolle smartwatch? Bekijk dan snel de website van Huawei.

Liever niet meedoen met de winactie maar deze smartwatch direct in huis halen? De Watch GT 2 heeft een adviesprijs vanaf 199 euro voor de 42 millimeter-variant en 229 euro voor de 46 millimeter-versie.

