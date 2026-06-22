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‘Samsung Galaxy Watch 9 en Ultra 2 krijgen deze nieuwe kleuren en bandjes’

Mike Peek
Mike Peek
22 juni 2026, 11:03
2 min leestijd
‘Samsung Galaxy Watch 9 en Ultra 2 krijgen deze nieuwe kleuren en bandjes’

Er zijn meer details gelekt over de nieuwe smartwatches van Samsung. Zo krijgen de Samsung Galaxy Watch 9 en Ultra 2 nieuwe bandjes en kleuren. Verder is er slecht nieuws voor liefhebbers van het Classic-model.

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‘Nieuwe kleuren Samsung Galaxy Watch 9’

Het volgende Galaxy Unpacked-evenement van Samsung vindt waarschijnlijk plaats op 22 juli. Daar verwachten we de Galaxy Z Flip 8 en Z Fold 8 te zien, maar natuurlijk ook nieuwe smartwatches. Insider Galaxy Techie deelt nu enkele details over deze klokjes.

Zo krijgt de Samsung Galaxy Watch 9 nieuwe kleuren. Het gaat om beige, zwart met een blauwe band en zilver met een groen bandje. De Galaxy Watch Ultra 2 zou alleen verkrijgbaar zijn in die laatste twee kleuren. Verder beschikt de nieuwe Ultra over een licht aangepast design met dunnere schermranden en betere knoppen. De middelste knop zou niet meer helemaal oranje zijn, maar slechts accenten hebben in deze kleur. Daarnaast mag je op beide varianten nieuwe wijzerplaten verwachten.

Samsung Galaxy Watch 9
Watch 9
Samsung Galaxy Watch Ultra 2
Watch Ultra 2

We hebben nog niet zoveel gelezen over de verbeteringen van de Watch 9. Mogelijk gebruikt hij een veel snellere Snapdragon Wear Elite-chip, maar het zou ons niet verbazen als Samsung die reserveert voor de Ultra 2. Dat topmodel krijgt bovendien een veel grotere accu dan de eerste Watch Ultra: 784 mAh vs 590 mAh op het oudere klokje. Daardoor hoef je hem minder vaak op te laden.

Mogelijk verschijnen er trouwens twee versies van de Galaxy Watch Ultra 2: eentje met en eentje zonder 4G-verbinding.

Geen Classic-horloge dit jaar

Galaxy Techie heeft ook slecht nieuws voor liefhebbers van Samsungs Classic-horloges, die over een fysiek draaibare ring beschikken. Samsung zou niet van plan zijn om dat model deze zomer te verversen. Een grote verrassing is dat overigens niet. In 2025 bracht het bedrijf nog de Galaxy Watch 8 Classic uit. Doorgaans wordt de Classic slechts om het jaar vernieuwd. We verwachten daarom volgend jaar wél de Galaxy Watch 10 Classic.

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Via: Galaxy Techie
Bron afbeelding: Galaxy Techie
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Samsung Galaxy Watch 9
Samsung Galaxy Watch 9

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