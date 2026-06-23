Nieuw budgettoestel van Nothing op komst: (4b) als verkapte CMF?

Fans van Nothing mogen zich wellicht tóch verheugen op een nieuwe budgettelefoon. Het gaat dan niet om een toestel van CMF, maar om de Nothing Phone (4b). Of zijn dit gewoon dezelfde telefoons?

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Wie a zegt, moet ook b zeggen

Dit weekend moest iedereen die hoopte op een nieuwe betaalbare telefoon van CMF (de budgettak van Nothing), nog even slikken. Één van de oprichters van het merk, Akis Evangelidis, liet weten dat het momenteel onhaalbaar is om een CMF Phone 3 Pro uit te brengen tegen een redelijke prijs. De reden? Werkgeheugen is schaars.

Gelukkig lijkt Nothing wel door te pakken, want er komt alsnog een nieuwe smartphone van het Britse merk aan. Het zou dan gaan om een toestel in een compleet nieuwe serie, de b-lijn. Nadat er allerlei geruchten rondgingen over de mogelijk aankomende Nothing Phone (4b), klom Evangelidis in de pen op X om het een en ander toe te lichten.

Nothing Phone (4a)

Het komt erop neer dat de b-lijn de start is van een nieuwe klasse. De a-lijn blijft de aanduiding voor de best-sellers van Nothing, die net onder de echte vlaggenschepen zitten. Deze meest luxe toestellen hebben geen letter, maar alleen een hoger getal voor iedere nieuwe generatie.

De b-lijn zal logischerwijs gepositioneerd worden onder de a-lijn, waar de Nothing Phone (4a) uit maart van dit jaar het meest recente voorbeeld van is. Er zou overigens geen sprake zijn van een Phone (1b), maar Nothing zou de draad oppakken bij de 4 en vanaf daar hun b-lijn in het leven roepen.

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Nothing Phone (4b): budgethardware in duur jasje?

Of het om een volledig nieuw toestel gaat, is nog maar zeer de vraag. De betrouwbare lekker Yogesh Brar beweert namelijk dat de geannuleerde CMF Phone 3 Pro wordt voortgezet onder de naam Nothing Phone (4b). Dat is op zich niet erg. Er is vast al veel tijd en geld in dit project gestoken en het zou zonde zijn om alles overboord te gooien. Als het een goede telefoon betreft, dan gaan mensen ‘m waarschijnlijk aanschaffen, los van welke naam het beestje krijgt.

Wel kan het kostenplaatje wat wringen. Als een toestel dat oorspronkelijk als CMF-model was bedoeld uiteindelijk als Phone (4b) in de winkels belandt, bestaat de kans dat kopers vooral betalen voor het logo van het hoofdmerk, terwijl de onderliggende hardware eerder doet denken aan een typische CMF-smartphone. Nothing zal dus moeten opletten dat de prijskwaliteitverhouding gaat kloppen. Anders dreigt het merk zowel bestaande fans als potentiële nieuwe kopers weg te jagen.