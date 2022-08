‘Zien: dit is de aankomende Motorola Edge 2022’

Via een bekende bron zijn vermeende Motorola Edge 2022-renders verschenen. Het toestel krijgt een grote batterij, komt met een gloednieuwe processor en wordt binnenkort verwacht.

Gerucht: dit zijn de Motorola Edge 2022 renders

De afbeeldingen van de aankomende Motorola Edge 2022 zijn verschenen op PriceBaba via de bekende lekker OnLeaks. Op de renders is het nieuwe toestel te zien vanuit elke hoek. De afbeeldingen laten alleen een donkergrijs model zien. Of de smartphone ook in andere kleuren op de markt komt, is nog de vraag.

De camera aan de voorzijde is gecentreerd en te vinden in een klein gaatje in het scherm. De zijkanten van de Edge 2022 zijn licht afgerond en op de achterkant zien we een groot camera-eiland met drie lenzen. Ook het kenmerkende Motorola-logo is daar te vinden. Aan de rechterkant zien we de aan-/uitknop en volumeknoppen en aan de onderkant zien we de usb c-poort, speaker en slot voor de simkaart.



Dit weten we al over de Edge 2022

Het is onzeker of de telefoon ook als de ‘Motorola Edge 2022’ op de markt komt. Qua specificaties gaan er al aardig wat geruchten rond. Volgens de bronnen krijgt het toestel een amoled-scherm van 6,5 inch met een full hd-resolutie. De maximale ververssingssnelheid is 144Hz.

Voor selfies of videogesprekken maak je gebruik van de 32 megapixel-frontcamera. De hoofdcamera op de achterkant heeft een 50 megapixel-lens en ook is er optische beeldstabilisatie aanwezig. Dat zorgt ervoor dat foto’s en video’s scherp worden vastgelegd, ook als je wat beweegt. De andere twee camera’s gebruik je waarschijnlijk voor het maken van beelden in een wijdere hoek en portretfotografie.

Welke processor er gebruikt wordt is onbekend, maar het zou gaan om een gloednieuwe chip van MediaTek, met een maximale kloksnelheid van 2,6GHz. Er komen volgens verwachting modellen op de markt met 6GB of 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslag. De accu heeft een capaciteit van 6000 mAh, maar de oplaadsnelheid is onduidelijk.

Android 12 (of 13) en verkrijgbaarheid

Ook weten we niet met welke Android-versie de Motorola Edge 2022 op de markt komt. We verwachten namelijk dat Android 13 binnenkort officieel wordt uitgebracht. Op 2 augustus zou ook de nieuwe Moto Razr 3 gepresenteerd worden, maar Motorola besloot om de presentatie op het laatste moment te annuleren.

