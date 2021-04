Motorola heeft in het buitenland de Moto G60 onthuld. De smartphone valt op door de krachtige hardware, 108 megapixel-camera en erg grote accu. Lees hier meer over de smartphone.

Motorola Moto G60 officieel aangekondigd

De Motorola Moto G60 is aangekondigd in India, nadat de smartphone meerdere malen in geruchten opdook. Het toestel moet het vooral hebben van zijn 108 megapixel-camera, die pixels combineert om scherpere en heldere plaatjes af te leveren. Motorola’s Edge Plus, een high-end smartphone die vorig jaar verscheen, had ook een 108 megapixel-camera.

Dit zijn de belangrijkste Motorola Moto G60-specificaties:

6,8 inch-scherm met 120Hz en full-hd-resolutie (2460 bij 1080 pixels)

Snapdragon 732G-processor, 6GB RAM, 128GB opslag

Drie camera’s achterop: 108 + 8 + 2 megapixel

Enorme 6000 mAh-accu en snelladen

Behuizing van plastic, koptelefoonaansluiting en nfc

Draait op Android 11 met MyUX-software van Motorola

Op de achterkant van de Moto G60 zit ook een 8 megapixel-groothoeklens voor extra wijde foto’s, al kun je de camera ook gebruiken voor macrokiekjes: plaatjes van heel dichtbij. Een 2 megapixel-dieptesensor, die helpt bij het maken van portretfoto’s met een scherpediepte-effect, maakt het plaatje compleet. Op de voorkant zit een 32 megapixel-frontcamera voor selfies en videobellen.

De Motorola Moto G60 draait op een Snapdragon 732G-processor en heeft 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Dit is een midrange chip die we ook zagen in de Poco X3 NFC. Het toestel draait op Android 11 met de MyUX-software van Motorola, waarmee je de software iets kan aanpassen. Motorola laat zich niet uit over het updatebeleid, maar brengt waarschijnlijk sowieso een Android 12-update voor de G60 uit.

Ook opvallend aan de Moto G60 is de 6000 mAh-accu, die erg lang mee moet gaan. Zo’n grote batterij zagen we eerder ook bij de Moto G9 Power. Snelladen is aanwezig en gaat met maximaal 20 Watt. De behuizing van de nieuwe Moto-smartphone is van plastic, maar ook waterafstotend. Verder is een Google Assistent-knop aanwezig om het slimme hulpje op te roepen en dankzij de koptelefoonaansluiting kun je ook bedrade headsets op de telefoon aansluiten.

Motorola Moto G60 release en prijs

Als gezegd is de Motorola Moto G60 in India aangekondigd, maar is het nog onduidelijk of de smartphone ook in andere landen – zoals Nederland en België – wordt uitgebracht. Zodra hier meer over bekend is, lees je het natuurlijk op Android Planet. De Moto G60 kost omgerekend zo’n 200 euro.

In Nederland zijn al wel de betaalbare Moto G30 en snelle Moto G100 uitgebracht. De G30 is al een tijdje verkrijgbaar en kost 179 euro. De Moto G100 is met een adviesprijs van 499 euro een stuk duurder en ligt medio mei in de winkels.

