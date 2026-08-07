Motorola’s volgende truc: een smartwatch die uitvouwt tot telefoon

Als je denkt dat je alle vormen wel gezien hebt, komt Motorola met een wel heel bijzonder concept. Het moet de grens vervagen tussen smartphones en wearables. Lees snel verder!

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Lekker ontdekt bijzonder octrooi

Motorola onderzoekt momenteel of het mogelijk is om een apparaat te ontwikkelen dat flexibel genoeg is om te kunnen schakelen tussen dagelijks gebruik om de pols en een echte handheld-ervaring zoals we die kennen van onze smartphone.

Dat is in het kort de vormfactor zoals die beschreven wordt in een octrooi dat in 2023 al is ingediend, in 2025 gepubliceerd, maar onlangs pas is ontdekt door de bekende lekker @xleaks7 en website Burnplate. Het doel van Motorola schijnt het ontwikkelen van een device dat korte metten maakt met enkele huidige beperkingen van zowel opvouwbare toestellen als traditionele smartwatches. Dat wordt nog een hele uitdaging.

Flexibele foldable is twee-in-één

Wat meerdere bronnen vermelden, is dat je deze gadget in de smartwatch-modus gemakkelijk om je pols moet kunnen buigen, uiteraard met het scherm naar buiten gericht. Magneten houden de twee uiteinden bij elkaar en maken het mogelijk om de omtrek van de band aan te passen aan de pols van de drager.

Wie de smartwatch van zijn of haar pols haalt en vervolgens rechtvouwt, heeft opeens een telefoon in handen. Om het scherm meer te laten lijken op de klassieke beeldverhouding van de meeste telefoons, kunnen de twee helften worden gescheiden en weer naast elkaar worden geplaatst.

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Praktische problemen

Het concept dat nu onderzocht wordt, probeert een voor de hand liggend praktisch probleem te tackelen. Opvouwbare telefoons als die in de nieuwste Razr 70-serie van Motorola hebben grote schermen en worden kleiner wanneer ze zijn dichtgeklapt, maar je hebt nog steeds een broekzak nodig om het toestel op te bergen. Smartwatches heb je wél altijd bij de hand, maar hun schermen zijn relatief klein en de app-ervaring is vaak beperkt.

Het hybride-idee van Motorola wil het beste van twee werelden combineren door dezelfde hardware een dubbele functie te laten vervullen, maar zonder dat er twee afzonderlijke apparaten nodig zijn.

Kijkend naar wat de gemiddelde telefoon en de gemiddelde smartwatch wegen, lijkt de grootste uitdaging om het gewicht en daarmee ook het comfort in orde te krijgen. Niemand wil immers een dikke en zware klok om de pols of een veel te lichte smartphone gebruiken die niet degelijk genoeg aanvoelt.

Wat vind jij van dit concept?

Octrooien geven vooral weer waar bedrijven intern onderzoek naar doen. Er zijn dan ook nog geen bevestigde productplannen. Daardoor blijft het onduidelijk of Motorola daadwerkelijk van plan is om hier een echt product van te maken, en zo ja, op welke termijn. Zie jij een dergelijke ‘smartphonewatch’ of ‘smartwatchphone’ wel zitten? Laat het weten in de reacties hieronder!