Conceptsmartphone: Motorola Rizr heeft een oprolbaar scherm

Motorola komt met een nieuwe concepttelefoon en die doet wel iets heel unieks. Het toestel heeft een oprolbaar scherm dat om de behuizing heen krult.

Dit is de Motorola Rizr

Sommige fabrikanten grijpen het Mobile World Congress aan om opvallende en/of innoverende concepten te presenteren. OnePlus doet dat bijvoorbeeld met de OnePlus 11 Concept, die beschikt over een vernieuwend koelsysteem. Ideaal voor als je veel games speelt, maar Motorola komt met iets waar je waarschijnlijk meer aan hebt.

Op het MWC laat het bedrijf een nieuwe conceptsmartphone zien, met een scherm dat uit de behuizing omhoog kan rollen. Motorola noemt het toestel voor nu toepasselijk de Rizr, maar de naam staat nog niet vast. Het apparaat is ook nog duidelijk een concept; niet alle onderdelen zijn volledig uitgewerkt en we weten niet of de Rizr ooit verschijnt.

Een scherm dat kan rollen

De killer feature van de Motorola Rizr-concepttelefoon is het oprolbare scherm. Is het display ‘opgevouwen’, dan heb je een compact 5 inch-scherm tot je beschikking. Dat is anno 2023 erg klein, want bijna alle Android-telefoons hebben een scherm van 6 inch of groter. Toch oogde het niet té klein: je kan er prima apps op gebruiken.

Druk je twee keer op de aan/uit-knop, dan rolt het scherm vanuit de onderkant naar boven. Je hebt dan een 6,5 inch-scherm waar simpelweg meer op past. Het gedeelte van het display dat omhoog rolt en uit de behuizing ‘steekt’ is erg dun, maar voelde tijdens onze korte eerste indruk niet per se heel fragiel.



Motorola zegt dat het oprolbare scherm in veel situaties handig kan zijn. Is het scherm opgevouwen en zet je een YouTube-video aan, dan hoef je alleen op het fullscreen-icoontje te drukken om het scherm groter te maken. Ook als je de Gmail-app opent en een nieuw mailtje opstelt, krijg je het grotere scherm tot je beschikking.

In de 6,5 inch-modus is het bijna alsof je een normale high-end smartphone vast hebt, al merk je wel duidelijk dat de Motorola Rizr anders is. Het gewicht zit vooral aan de onderkant en dat voelt apart. Om het exemplaar dat wij vast hebben gehouden zat bovendien een hoesje, wat de smartphone wat dikker maakte.

Andere features

Op de achterkant van de conceptsmartphone zit nog een klein schermpje, dat te gebruiken is voor het checken van notificaties en het opnemen van inkomende telefoontjes. Het kleinere display komt ook van pas als je een foto maakt, omdat je het als een viewfinder kan gebruiken. De Motorola Razr 2022 biedt deze functies overigens ook.

Verder liet Motorola de bekende ‘Moto Actions’ zien, de gebaren we kennen van andere Moto-telefoons. Zo kun je de zaklamp activeren door twee keer met toestel te schudden, of de camera-app snel te openen. Of je schud de telefoon twee keer binnen de camera-app om de selfiecamera te activeren.

Zoals gezegd is het onduidelijk of en wanneer de conceptsmartphone ooit door Motorola wordt uitgebracht. De specificaties zijn ook onbekend, al vermoeden we dat de Rizr wordt aangedreven door high-end hardware. Zodra hier meer over bekend is, dan lees je het natuurlijk op Android Planet.

