Netflix gaat ook in Nederland reclame tonen tijdens series

Netflix brengt zijn goedkopere abonnement met reclame volgend jaar naar Nederland. Het is één van de weinige streamingdiensten die deze optie momenteel nog niet aanbiedt.

Vanaf 2027 kun je in Nederland (en België) een abonnement met reclame afsluiten op Netflix. Dat meldt RTL Boulevard. Het is nog niet duidelijk op welke datum het nieuwe abonnement precies beschikbaar komt. Ook zegt Netflix nog niet wat dit abo per maand gaat kosten.

In Duitsland biedt Netflix al langer aan reclame-abonnement aan. Daar kost het 4,99 euro per maand. Voor de goedkoopste optie zónder advertenties ben je bij onze zuiderburen 13,99 euro per maand kwijt. In Nederland betaal je momenteel 9,99 euro per maand voor het meest voordelige abonnement op Netflix. Mogelijk gaat die prijs omhoog als er eenmaal een goedkoper abo met reclame bestaat.

Ook Wednesday kun je vanaf 2027 met reclame bekijken

Wie kiest voor een advertentie-abonnement krijgt niet alleen reclames te zien voor en na zijn favoriete series of films. Ze worden er ook door onderbroken. De duur en frequentie verschillen per land.

Reclames leveren Netflix veel geld op. Vorig jaar verdiende de streamingdienst er 1,5 miljard dollar aan. Wereldwijd kijken er 250 miljoen mensen per maand naar Netflix met dit goedkopere abonnement.

Andere streamingdiensten gingen Netflix voor

Het heeft relatief lang geduurd voor Netflix reclame introduceerde in Nederland. Veel concurrenten kwamen er eerder mee. HBO Max, Disney Plus, SkyShowTime, Videoland en Amazon Prime Video tonen al advertenties bij hun goedkoopste abonnementen. Die zijn tussen de drie en zes euro per maand voordeliger dan een abo zonder commercials.

Van de grote buitenlandse streamingdiensten heeft, naast Netflix, alleen Apple TV Plus op dit moment nog geen abonnement met reclame. Of dat zo blijft moeten we afwachten.

