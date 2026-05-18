Deze series en films ga je deze week streamen: Jack Ryan verhuist naar The Boroughs

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. Dit zijn de beste keuzes van week 21 van 2026 die je niet mag missen.

Met een Chromecast, Google TV Streamer of slimme televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken. Daarom bieden we wekelijks Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips voor de komende week, zowel bij gratis als betaalde streamingdiensten.

1. The Boroughs

The Boroughs wordt hier en daar ‘Stranger Things met bejaarden’ genoemd, omdat het gaat om een groepje onwaarschijnlijke helden die iets bovennatuurlijk tegenkomen en de Duffer-broers erbij zijn betrokken. Toch is The Boroughs meer dan dat, al is het alleen al om de waanzinnige cast.

The Boroughs kijk je vanaf 21 mei op Netflix.

2. Jack Ryan: Ghost War

John Krasinski is terug als CIA-agent Jack Ryan. Deze keer niet in een nieuw seizoen, maar in een film. Ryan moet de wereld redden van getrainde agenten die aanslagen plegen. Daarvoor vinden we hem onder andere in Dubai, Londen en New York.

Jack Ryan: Ghost War kijk je vanaf 20 mei op Prime Video.

3. Kees Flodder

Tatjana Simic is terug als Kees Flodder. Als haar dochter de villa van haar overleden echtgenoot erft, komt Kees er achteraan. Dat werkt natuurlijk voor geen meter in zo’n nette buurt.

Kees Flodder kijk je vanaf 18 mei op Videoland.

4. Maximum Pleasure Guaranteed

Paula (Tatiana Maslany) is net gescheiden en doet haar best om de voogdijschap over haar dochter te behouden. Dan denkt ze een misdaad gezien te hebben wat. Kan ze een leven redden voordat ze er helemaal doorheen zit?

Maximum Pleasure Guaranteed kijk je vanaf 20 mei op Apple TV Plus.

5. Paaz

Na een zelf veroorzaakt auto-ongeluk, belandt Emma op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Zelf denkt ze gelukkig te zijn, maar de omgeving is minder overtuigd.

Paaz kijk je vanaf 21 mei op Netflix.

Trailer van de week: Wildwood