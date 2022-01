‘Nokia-smartphones krijgen langer updates (als je ervoor betaalt)’

Een aantal Nokia-smartphones krijgt mogelijk langer beveiligings-updates, maar er schuilt een flinke adder onder het gras.

Hoe langer een fabrikant haar smartphones softwarematig ondersteunt, hoe beter. Nokia staat al jaren bekend om haar sterke update-beleid. Het bedrijf wil deze reputatie wellicht opnieuw bevestigen. De Nokia X10 en X20 krijgen al drie jaar lang updates en beveiligingspatches, maar binnenkort komt daar mogelijk een vierde jaar bij.

Dat klinkt goed, maar juich niet te vroeg. Je krijgt dit extra jaartje updates namelijk alleen als je ervoor betaalt. NokiaPowerUser.com ontdekte dat een aantal Europese retailers binnenkort patch-ondersteuningsvouchers voor de X10 en de X20 gaat aanbieden. Deze vouchers kosten ongeveer 25 euro.

Nokia X10

De vouchers zijn nog niet te koop en Nokia heeft zelf nog niets over eventuele betaalde beveiligingspatches naar buiten gebracht. Hoe en of gebruikers in de toekomst daadwerkelijk moeten betalen voor extra updates, is dus nog niet bekend.

Draait alles dan alleen om geld?

Volgens Nokia zijn de X-toestellen gebouwd om jaren mee te gaan. Naast drie (en binnenkort misschien dus vier) jaar aan beveiligingspatches, hebben de toestellen ook drie jaar garantie. Dit valt allemaal onder Nokia’s 3+3+3-strategie. Drie jaar garantie is zeldzaam in de smartphone-industrie, aangezien bedrijven wettelijk verplicht zijn om ‘slechts’ twee jaar garantie aan te bieden. Fabrikanten gaan hier niet snel overheen, want dat kost natuurlijk geld.

Juist daarom vinden wij het bij Android Planet heel bijzonder dat Nokia er mogelijk voor kiest om wél geld te vragen voor extra software-ondersteuning. Een update wordt eenmalig voor een smartphone ontwikkeld en het kost het bedrijf nauwelijks geld om deze vervolgens naar alle gebruikers uit te rollen.

Betalen voor updates voelt daarom een béétje achterbaks. Een goed updatebeleid is beter voor het milieu en beter voor de veiligheid van gebruikers. Apple geeft op dit gebied het goede voorbeeld. De iPhone 6S uit 2015 draait anno 2022 bijvoorbeeld nog steeds op de nieuwste (gratis!) software. Het is jammer dat Android-fabrikanten dit beleid niet overnemen of er – in het geval van Nokia – geld voor willen vragen.

