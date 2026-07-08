Nothing pakt door met Phone (4b): ook nieuwe midranger officieel uit

Nadat Nothing de wereld gisteren liet kennismaken met z’n nieuwe oordopjes, schakelen de Britten vrolijk door met hun nieuwste midranger. Deze Nothing Phone (4b) is vriendelijk geprijsd en heeft een bijzonder grote accu.

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Nothing Phone (4b) officieel onthuld

Het hing al een tijdje in de lucht en dus heb je er wellicht al over gelezen op onze site, maar de Nothing Phone (4b) is nu eindelijk een feit. Met een adviesprijs van 329 euro is die behoorlijk competitief geprijsd. Het in Londen gevestigde merk presenteerde zijn nieuwste smartphone gisteren, tegelijkertijd met de Nothing Ear (3a).

Wat meteen opvalt, is de batterijcapaciteit van de Phone (4b). Met een 5200 mAH-accu aan boord (op te laden met 33 watt) is er sprake van de grootste batterij in een Nothing-telefoon tot nu toe. Het verschil met de in maart gelanceerde Phone (4a) en Phone (4a) Pro is echter wel minimaal. Die moesten het nog doen met een accu van 5080 mAh.

Je hebt keuze uit drie kleuren: blauw, wit en zwart

Er is meer om ons op te verheugen. Zo heeft het toestel een 6,77 inch amoled-scherm dat tot 120 Hertz kan verversen. Z’n piekhelderheid is 2000 nits. De IP-rating van IP64 is niet per se indrukwekkend, maar genoeg om het toestel bestendig te maken tegen stof en spatwater.

De processor die Nothing in de Phone (4b) heeft gestopt, is de Snapdragon 6 Gen 4. Er komt een 8+128GB instapmodel beschikbaar, terwijl iedereen met een ruimere portemonnee ook de keuze heeft om voor dubbel zoveel interne opslag te kiezen. Zoals te zien is op de afbeelding hieronder, is de bekende Glyph ook weer van de partij. Dit is min of meer dezelfde lichtstrip als je op de Phone (4a) vindt.

In totaal zijn er drie camera’s aanwezig. Foto’s schiet je met de 50 megapixel-hoofdcamera. Deze wordt ondersteund door een groothoeklens van 8 megapixel. De selfies die je maakt, zijn maximaal 16 megapixel.

Fans van minimalistische software kunnen weer genieten van Nothing OS. In de nieuwste versie (4.1) zitten anno 2026 diverse AI-toepassingen, zoals Essential Space. Vanuit de doos draait de Phone (4b) op Android 16. Met de toezegging van 3 jaar OS-updates en 6 beveiligingsupdates zullen kopers best tevreden zijn.

Prijs en release

De Nothing Phone (4b) heeft een adviesprijs van 329 euro. Hiermee is ‘ie een stukje betaalbaarder dan z’n grote broer. De Phone (4a) had bij lancering namelijk een adviesprijs van 369 euro. Op de website van Nothing lezen we dat iedereen die de telefoon pre-ordert, nog tot 17 juli moet wachten tot die verzonden gaat worden.