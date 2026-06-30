Lekker toont Nothing Phone (4b) in drie kleuren én belangrijkste specs

Nog één week en dan komt Nothing met de Phone (4b). De Britten hebben niet alles binnenskamers kunnen houden, want iemand heeft drie kleuropties van het toestel, evenals nieuws over de processor en camera’s gelekt.

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Nothing geeft voorzet, lekker kopt ‘m in

Nothing heeft een bericht op X geplaatst met een afbeelding van een Snapdragon-processor. Hoewel niet wordt gespecificeerd om welke chip het precies gaat, kunnen we toch met 99,9 procent zekerheid zeggen dat het om de Snapdragon 6 Gen 4 gaat.

Dat weten we omdat iemand zijn of haar handen heeft gekregen op de Phone (4b). De lekker met de naam almightytech12 heeft foto’s gedeeld van het gedeelte ‘Over de telefoon’ in de instellingen. Daar zien we trouwens niet alleen de exacte processor staan, maar ook andere belangrijke specificaties.

Ter vergelijking: de in maart verschenen Phone (4a) beschikt over een snellere Snapdragon 7s Gen 4-processor.

Middenklasser-specificaties met één uitschieter

Met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte is de Phone (4b) duidelijk een midranger, waarschijnlijk het instapmodel. Een duurdere variant met 256GB ligt in de lijn der verwachting. Ook de camera’s wijzen op een dergelijke positionering. De hoofdcamera heeft 50 megapixel, er is een extra lens (waarschijnlijk een groothoeklens) van 8 megapixel en selfies maak je met een 16 megapixel-frontcamera.

Niet verrassend draait de nieuwste Nothing op Android 16 in combinatie met Nothing OS 4.1. Dat is de meest recente versie van de minimalistische software van de Londense smartphonefabrikant. Het scherm van de Phone (4b) is waarschijnlijk 6,7 inch groot.

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De batterij valt in positieve zin op, want die is maar liefst 6000 mAh groot. Dat is bijna 1000 mAh meer dan de Phone (4a). Met een accuduur van ruim één dag – meestal anderhalf – zitten kopers er al best warmpjes bij. We zijn benieuwd naar de mogelijk nog betere prestaties van de batterij in de Phone (4b).

Zoals je hierboven ziet, loopt de lekker met maar liefst drie Nothing-telefoons rond; ook de zwarte en wit-grijze uitvoering zijn in z’n bezit. Die tweede lijkt qua kleur veel op de achterkant van het reviewmodel van de Phone (4a) dat wij getest hebben. De zwarte uitvoering vertoont dan weer veel gelijkenissen met de Phone (4a) Pro die wij mochten reviewen. De lichtblauwe kleuroptie zag je al in de header van dit artikel.

Wat vind jij van de specificaties die naar buiten zijn gekomen: overtuigend genoeg? En welk updatebeleid zou jij graag zien voor de Phone (4b)? Deel het in de reacties.