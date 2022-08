OnePlus 10T updates: zo lang wordt de smartphone ondersteund

Ben je van plan de OnePlus 10T aan te schaffen? Dan wil je vast weten hoe het zit met het updatebeleid voor het nieuwe toestel. Android Planet vertelt hoe het zit.

Met de 10T brengt OnePlus zijn tweede high-end smartphone in 2022 uit. De telefoon kun je weliswaar zien als de ‘opvolger’ van de OnePlus 10 Pro, maar wordt duidelijk anders in de markt gezet. De OnePlus 10T is een echte powerhouse, die met een adviesprijs van 699 euro niet de absolute hoofdprijs kost. De 10 Pro is met 899 euro een stuk duurder.

Maar, hoe zit het met het updatebeleid van OnePlus? Bij de aankondiging van de 10T werd duidelijk dat het toestel drie Android-versie-upgrades krijgt en vier jaar aan beveiligingspatches. Dit komt op het volgende neer:

Versie-updates: tot en met Android 15

tot en met Android 15 Beveiligingsupdates: tot augustus 2026

De OnePlus 10T draait uit de doos op Android 12 en ontvangt daarom gegarandeerde upgrades naar Android 13, 14 en 15. De Android 13-update verschijnt volgens OnePlus ‘later dit jaar’, maar een precieze releasedatum is onbekend. We verwachten echter dat je niet heel lang hoeft te wachten.

De beveiligingspatches zorgen ervoor dat de telefoon beschermd is tegen lekken en andere kwetsbaarheden in Android. OnePlus brengt deze doorgaans om de maand uit, al kan het ook zijn dat het bedrijf ervoor kiest om ze maandelijks beschikbaar te maken.

Over de OnePlus 10T

De OnePlus 10T werd deze week officieel aangekondigd en ligt op 25 augustus in de winkels. Het toestel valt op door de krachtige hardware en het supersnelle opladen. Onder de motorkap zit de vlotte Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor met 8GB RAM en 128GB opslag. Ook verschijnt een versie met een heuse 16GB RAM en 256GB opslagruimte, die 799 euro kost.

Ook opvallend is de snellaadfunctie. De 10T kan opladen met maximaal 150 Watt, wat een flinke stap vooruit is ten opzichte van de OnePlus 10 Pro (80 Watt). Met de meegeleverde lader kun je de 10T in 19 minuten volledig bijvullen. Na tien minuten is de accu alweer voor ruim 60 procent gevuld, wat genoeg is voor (bijna) een dag gebruik. Heb je maar vijf minuten de tijd, dan heb je er al 30 tot 40 procent bij.

Op de camera’s heeft OnePlus helaas bezuinigd. Op de achterkant zit dezelfde 50 megapixel-hoofdcamera als de Nord 2T en de 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera gooien geen hoge ogen. Wil je meer weten? We hebben een uitgebreide review van de OnePlus 10T geschreven, waarin we alle plus- en minpunten van de telefoon bespreken. Of check de video hieronder.

