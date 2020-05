De kleurenfiltercamera van de OnePlus 8 Pro is bijzonder, want gebruikers hebben ontdekt dat ‘ie door sommige plastic objecten heen kan kijken. Daarnaast is een software-update verschenen voor het toestel, die enkele verbeteringen introduceert.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OnePlus 8 Pro-kleurenfiltercamera kijkt door plastic heen

De kleurenfiltercamera van de OnePlus 8 Pro is eigenlijk bedoeld om tijdens het fotograferen effecten aan foto’s te geven, maar hij kan nog iets tofs. Diverse gebruikers, waaronder Mishaal Rahman van XDA Developers, hebben ontdekt dat de camera door sommige plastic objecten heen kan kijken. In de video hieronder zie je hoe dit werkt.

Wanneer de Fotochroom-modus in de camera-app wordt geactiveerd, lukt het bijvoorbeeld om de binnenkant van een tv-afstandsbediening te bekijken. Dit werkt ook met beveiligingscamera’s, toetsenborden en vr-headsets. Met de OnePlus 8 Pro van de Android Planet-redactie is het echter nog niet gelukt om door plastic objecten heen te kijken.

Ook goed om te weten is dat OnePlus is begonnen met de uitrol van OxygenOS 10.5.8 voor de 8 Pro. Deze update bevat verschillende verbeteringen en de Android-beveiligingsupdate van april 2020. Het is onduidelijk of de schermproblemen van de OnePlus 8 Pro ook worden opgelost met deze update, al heeft de fabrikant diverse patches uitgebracht om de issues op te lossen.

Meer over de OnePlus 8 Pro

De OnePlus 8 Pro is sinds vorige maand in Nederland te koop, net als de ‘normale’ OnePlus 8. Het Pro-model heeft een adviesprijs van 899 euro, terwijl je voor de normale variant 699 euro betaalt. Daarmee zijn beide toestellen een stuk duurder dan hun voorgangers, de OnePlus 7T (599 euro) en 7T Pro (759 euro).

De toestellen beschikken over een vernieuwd design, met een voorkantvullend scherm en klein cameragat. Ook de interne hardware is verbeterd en de accu’s zijn groter. Nieuw bij de OnePlus 8 Pro is de IP68-certificatie voor een stof- en waterbestendige behuizing, en er is ondersteuning voor draadloos opladen. Dat laatste gaat met 30 Watt, waardoor de telefoon na een halfuur voor de helft vol zit.

In de OnePlus 8 Pro review lees je alles over het nieuwe vlaggenschip. Check ook de video hieronder, waarin we je in een paar minuten helemaal bijpraten over de smartphone.

Het laatste nieuws over OnePlus