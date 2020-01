Wat je moet weten over de OnePlus 7T

De OnePlus 7T is het nieuwste vlaggenschip van de Chinese fabrikant en een krachtige Android-smartphone met goede specificaties. De telefoon beschikt over een groot scherm met een ververssnelheid van 90Hz, waardoor ‘ie enorm snel en vloeiend aanvoelt.

Net als voorgaande OnePlus-toestellen biedt de 7T nog steeds een scherpe prijs-kwaliteitverhouding, al is ‘ie wel wat duurdere geworden. De OnePlus 7T is het kleinere broertje van de OnePlus 7T Pro, die ook binnenkort verschijnt.

OnePlus 7T specificaties in vogelvlucht

OnePlus-telefoons beschikken altijd over de beste mobiele hardware van dit moment en dat is bij de OnePlus 7T niet anders. Hieronder zetten we de belangrijkste specs op een rijtje.

6,55 inch-amoled-scherm met resolutie van 2400 bij 1080 pixels

Ververssnelheid van 90Hz, heel soepel beeld

Snapdragon 855 Plus-chip met 8GB RAM en 128GB opslag

3800 mAh-accu die lekker snel oplaadt (30 Watt)

Drie camera’s aan de achterkant, 16 megapixel-selfiecamera

Draait op het nieuwe Android 10

De belangrijkste verbetering van de OnePlus 7T ten opzichte van zijn voorganger – de OnePlus 7 – heeft te maken met het scherm. Dat heeft namelijk een ververssnelheid van 90Hz, waardoor het scherm negentig keer per seconde ververst.

Klinkt technisch, maar in de praktijk betekent dit dat het beeld veel vloeiender is dan bij veel andere smartphones. Dit merk je niet alleen tijdens het lezen van langere teksten, maar ook in het navigeren in de instellingen en openen van apps.

Het scherm is 6,55 inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, waardoor beelden er lekker scherp uitzien. Bovenin het display zit – net als bij de OnePlus 7 – een notch voor de selfiecamera. De inkeping is echter iets kleiner geworden, waardoor nog meer van de voorkant uit scherm bestaat.

Verbeterde camera met drie lenzen

Ook nieuw is de driedubbele camera aan de achterkant. De drie lenzen zitten verwerkt in een rond camera-eiland en hebben allemaal een andere functies. De primaire camera maakt foto’s in 48 megapixel en heeft een diafragma van f/1.6, waardoor de 7T genoeg licht kan opvangen om ook in het donker goede foto’s te maken. Daarvoor kun je ook de Nightscape-functie gebruiken, die helpt bij scherpere en heldere shots bij mindere lichtomstandigheden.

Ook aanwezig is een 8 megapixel-telelens, waarmee je 2x optisch kunt zoomen. Handig, want hiermee haal je dingen dichterbij zonder in te leveren op kwaliteit. Het is mogelijk om veel verder in te zoomen, maar dan zijn foto’s wel minder scherp.

Tot slot is een 16 megapixel-groothoeklens aanwezig, waarmee je veel bredere kiekjes maakt. Dat is handig als je een wijde omgeving wil vastleggen of voor een grote groep mensen staat. De groothoeklens kun je ook gebruiken voor de nachtmodus, zodat ook bredere foto’s met minder licht goed ogen.

Krachtige hardware, grote accu

De OnePlus 7T draait op de nieuwe Snapdragon 855 Plus-chip, de meest krachtige processor voor Android-telefoons op dit moment. Gecombineerd met 6GB RAM en 128/256GB zorgt dit voor uitstekende prestaties, waarbij alle apps en games enorm vloeiend draaien en nooit haperen. OnePlus-smartphones zijn echte krachtpatsers en horen telkens bij de krachtige telefoons van dit moment. Dat zal bij de 7T niet anders zijn.

Ook fijn: de OnePlus 7T heeft een forse 3800 mAh-accu die lekker snel oplaadt. Door middel van de nieuwe Warp Charge 30T-snellaadtechniek zit de telefoon 23 procent sneller vol dan de OnePlus 7 Pro, die al heel snel oplaadt. In ongeveer een uur zit de telefoon helemaal vol.

Draadloos opladen ontbreekt echter opnieuw; OnePlus vindt de technologie nog niet snel genoeg en kiest er liever voor om het bij bedraad opladen te houden.

Draait op Android 10

De OnePlus 7T is één van de eerste smartphones die draait op Android 10. Dit is de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem, die weer een aantal grote verbeteringen introduceert. Zo is er een systeembrede donkere modus, waarmee de interface en allerlei apps een andere, donkere look krijgen.

Dat is vooral fijner voor je ogen als je de smartphone in het donker gebruikt. Ook is een donkere modus energiezuiniger, wat in de praktijk voor een iets betere accuduur moet zorgen. Ook introduceert Android 10 een nieuw Privacy-onderdeel in de instellingen-app, de Focus-modus om bepaalde apps tijdelijk te pauzeren en een beter en sneller deelmenu.

Conclusie OnePlus 7T en 7T Pro review

De OnePlus 7T en 7T Pro zijn geslaagde smartphones die op veel fronten weten te overtuigen. We zijn met name onder de indruk van de reguliere 7T, die nu over een fijn 90Hz-scherm, veelzijdige camera en veel sneller opladen beschikt. Verder is de smartphone razendsnel, is het fijn dat ‘ie op Android 10 draait en snel updates krijgt, maar de accuduur is hooguit voldoende. Met 599 euro is de OnePlus 7T weer een aantal tientjes duurder dan zijn voorganger, maar wat ons betreft wel de beste smartphone die je voor dit geld kunt kopen.

De OnePlus 7T Pro is een veel kleinere stap vooruit en als je op dit moment een 7 Pro hebt, dan is er absoluut geen enkele reden om te upgraden. Daar zijn de verschillen simpelweg te klein voor. Ben je echter op zoek naar een nieuwe smartphone met goede specs en een futuristisch ontwerp, dan is de 7T Pro wél de moeite waard. Met 759 euro is hij bovendien niet extreem duur, al zijn verschillende Android-vlaggenschepen (zoals de Samsung Galaxy S10 en S10 Plus) inmiddels in prijs gezakt. Dit neemt niet weg dat dit één van de beste Android-smartphones van dit moment is.

OnePlus 7T release en prijs

De OnePlus 7T werd op donderdag 26 september aangekondigd en op 17 oktober is de smartphone in Nederland te koop. Het toestel heeft een adviesprijs van 599 euro en komt in twee kleuren: blauw en zilver.