Alles over de OnePlus 7T Pro

De OnePlus 7T is het nieuwste vlaggenschip uit de stal van OnePlus. Het is het krachtigste toestel dat de Chinese fabrikant dit jaar uitbrengt. De OnePlus 7T Pro heeft een voorkantvullend scherm hoge ververssnelheid. Hierdoor ogen films en games ontzettend vloeiend.

Verder is de krachtpatser uitgerust met de beste specificaties, een fijn camerasysteem en luxe aanvoelende behuizing. De OnePlus 7T Pro is de grotere broer van de ‘gewone’ 7T Pro. Dit toestel heeft een minder scherp scherm, ander ontwerp en lagere opslagcapaciteit. Wel zijn beide toestellen voorzien van een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding.

OnePlus 7T Pro specificaties in vogelvlucht

6,67 inch oled-scherm met qhd-resolutie (3120 x 1440 pixels) en 90Hz-ververssnelheid

3 camera’s achterop (48 + 8 + 16 megapixel)

Uitschuifbare selfiecamera boven het display

Snapdragon 855 Plus-chipset met 8GB RAM en 256GB opslag

4085 mAh accu met Warp Charge 30T: binnen een halfuur voor 70 procent vol

Loopt op Android 10.0 met lichte OxygenOS-schil

Geen 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting en draadloos opladen

Vingerafdrukscanner in het display

Ontwerp: herkenbaar, met verbeteringen

De OnePlus 7T Pro is een kleine update ten opzichte van de 7 Pro. Zodoende is het design grotendeels intact gebleven. Het toestel beschikt opnieuw over een 6,67 inch-scherm met resolutie van 3120 bij 1440 pixels (qhd). De behuizing is van glas, maar voelt door de afwerking als metaal.

Wij raden daarom aan om een beschermhoes te gebruiken, want de OnePlus 7T Pro voelt glad aan en kan zomaar uit je hand glippen. Net als zijn voorganger is de OnePlus 7T Pro gemaakt van glas. De onderkant huisvest een usb-c-aansluiting voor opladen en muziek luisteren via een usb-c-headset. Een koptelefoon-aansluiting is weggelaten, iets waar niet iedereen blij mee is.

Het display vult de hele voorkant. Net als bij de OnePlus 7 Pro is de selfiecamera in de behuizing verwerkt. Deze schuift omhoog zodra je in de camera-app een selfie maakt. Maak je geen zorgen over de duurzaamheid van dit mechanisme, want de selfiecamera kan 300,000 in- en uit schuiven. Enkel aan de boven- en onderkant van het display zie je een kleine schermrand.

Een andere ontwerpkeuze die we kennen van de 7 Pro, zijn de gebogen schermranden. Die geven het toestel een futuristisch uiterlijk en maken het vegen vanaf de zijkanten prettiger. De kans dat je onbedoeld met je handpalm het scherm raakt, is wel groter dan op een smartphone met een traditioneel plat display.

Scherm behoudt zijn pluspunten

Het scherm van de 7T Pro is identiek aan de 7 Pro. Het gaat opnieuw om een enorm 6,67 inch display dat lastig tot niet met één hand te bedienen is. Het oled-paneel levert een groot contrast, prachtige kleuren en verbruikt minder stroom dan een lcd-scherm van goedkopere toestellen. Net als de Samsung Galaxy Note 10 Plus en iPhone 11 Pro Max telt het scherm een haarscherpe qhd-resolutie, waardoor je geen individuele pixels kan onderscheiden.

Een fijne feature van de OnePlus 7 Pro keert zoals verwacht terug op de 7T Pro. We hebben het over de ververssnelheid van het scherm. Waar de meeste toestellen een scherm gebruiken dat 60 keer per seconde ververst (60Hz), heeft de 7(T) Pro een 90Hz-display.

Omdat het scherm zich vaker ververst, oogt het beeld vloeiender en komt de smartphone gevoelsmatig sneller over. Dit merk je niet alleen tijdens het lezen van langere teksten, maar ook in het navigeren in de instellingen en openen van apps. Ook tijdens het spelen van games merk je de toegevoegde waarde van dit display.

Niet alle apps ondersteunen 90Hz

Er kleeft wel een maar aan dit 90Hz-scherm. App- en gameontwikkelaars moeten hun programma’s namelijk optimaliseren voor het scherm. Dit betekent dat niet alle apps deze ververssnelheid ondersteunen, en je er dus soms niets aan hebt. In dat geval draait de app, film of game ‘gewoon’ op 60Hz.

De vingerafdrukscanner van de OnePlus 7T Pro zit achter het display. Je ontgrendelt de smartphone door je vinger op de aangewezen plek op het scherm te leggen. Het betreft een optische scanner, die snel een foto van je vingerafdruk maakt met een ingebouwde camera. Bovendien wordt deze bij ieder gebruik ietsjes beter.

Waar de 7 Pro nog verkrijgbaar was in meerdere kleuren, is dat bij de OnePlus 7T Pro niet het geval. Het standaardmodel van het toestel is alleen verkrijgbaar in een blauwe variant (Haze Blue). Wel kun je de speciale McLaren Edition van de OnePlus 7T Pro kopen. Deze heeft een zwarte kleur met oranje accenten en heeft meer werkgeheugen.

Drie camera’s op de achterkant

De achterkant van de OnePlus 7T Pro huisvest een driedubbele camera. Ook die kennen we van zijn voorganger. De primaire lens heeft een resolutie van 48 megapixel maar fotografeert via een quad-bayer-techniek standaard in 12 megapixel. Hierbij worden de 48 megapixels gecombineerd tot één foto van 12 megapixel. Dit levert betere foto’s op, omdat er meer informatie in de plaatjes verwerkt wordt.

Je kan overigens ook in 48 megapixel fotograferen, maar die modus is eigenlijk alleen nuttig als je plaatjes op groot formaat wil afdrukken. De secundaire lens op de 7T Pro is een 16 megapixel-groothoeklens. Die vangt een wijder deel van de omgeving en dat is vooral handig als je een groot gebouw, mooi landschap of een groep mensen wilt fotograferen. De groothoeklens is identiek aan die van de OnePlus 7 Pro.

Wel heeft de camera er twee softwarematige verbeteringen bijgekregen: de macromodus en nachtmodus. Met de eerste functie kun je ook van heel dichtbij fraaie plaatjes schieten. Dit is handig wanneer je een plant, insect of ander voorwerp wil vastleggen. De nachtmodus is nu ook te gebruiken met de groothoeklens, zodat je extra wijde shots in het donker kunt maken.

De 8 megapixel-telelens maakt de driedubbele camera compleet. Deze sensor haalt beelden dichterbij met minimaal kwaliteitsverlies. Je beschikt zodoende over 3x optische zoom. Het is mogelijk om verder (digitaal) in te zoomen, maar dat komt de kwaliteit van je plaatje niet ten goede. De selfiecamera beschikt over een resolutie van 25 megapixel.

OnePlus 7T Pro processor: wéér iets sneller

De OnePlus 7T Pro heeft een ware krachtpatser aan boord. Dankzij de nieuwe Snapdragon 855 Plus-chip is het toestel niet alleen sneller, maar levert ook mooiere graphics af. Volgens OnePlus zijn de visuele prestaties met wel vijftien procent verbeterd.

Het kloppend hart wordt bijgestaan door 8 of 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Je kunt deze capaciteit niet uitbreiden met een micro-sd-kaartje. Wel kun je twee simkaarten tegelijk gebruiken. Dit is ideaal voor wanneer je zowel zakelijk als privé met één telefoon bereikbaar wil zijn.

Razendsnel opladen

De accu van de OnePlus 7T Pro heeft een iets grotere capaciteit dan zijn voorganger: 4085 mAh tegenover 4000 mAh. Het is echter vooral de oplaadsnelheid die verbeterd is. Dankzij de nieuwe Warp Charge 30T-snellaadtechniek zit je accu namelijk binnen een halfuur voor 70 procent vol. Dit is een verbeterde versie van Warp Charge 30, de techniek die je kent van de 7 Pro.

De T-versie is niet alleen sneller, maar gaat ook duurzamer om met de accucellen. Dit moet voor minder slijtage zorgen en dus de levensduur van de batterij verlengen. De nieuwe oplaadtechniek wordt ook gebruikt op de goedkopere OnePlus 7T. Draadloos opladen behoort helaas niet tot de mogelijkheden. Waarschijnlijk moeten we hiervoor tot de OnePlus 8 wachten.

OnePlus 7T Pro software: bijna stock-Android

De OnePlus 7T Pro is een van de eerste smartphones die bij uitkomst op Android 10 draait. De nieuwste versie van het besturingssysteem voegt een aantal verbeteringen toe, waaronder een systeemwijde donkere modus. Hierdoor krijgen apps, instellingen en menu’s een grijze look. Dit is niet alleen beter voor je ogen, maar ook de accuduur wordt ermee opgerekt.

Daarbovenop installeert OnePlus OxygenOS 10, een Android-interface. Deze ‘schil’ is echter relatief kaal en voegt weinig grote veranderingen toe. Veel OnePlus-gebruikers vinden dit fijn. Wel krijg je er met OxygenOS 10 wat nuttige instellingen voor bijvoorbeeld het spelen van games bij. Ook kun je ietwat meer zaken aanpassen dan in de reguliere versie van Android 10.

Conclusie OnePlus 7T en 7T Pro review

De OnePlus 7T en 7T Pro zijn geslaagde smartphones die op veel fronten weten te overtuigen. We zijn met name onder de indruk van de reguliere 7T, die nu over een fijn 90Hz-scherm, veelzijdige camera en veel sneller opladen beschikt. Verder is de smartphone razendsnel, is het fijn dat ‘ie op Android 10 draait en snel updates krijgt, maar de accuduur is hooguit voldoende. Met 599 euro is de OnePlus 7T weer een aantal tientjes duurder dan zijn voorganger, maar wat ons betreft wel de beste smartphone die je voor dit geld kunt kopen.

De OnePlus 7T Pro is een veel kleinere stap vooruit en als je op dit moment een 7 Pro hebt, dan is er absoluut geen enkele reden om te upgraden. Daar zijn de verschillen simpelweg te klein voor. Ben je echter op zoek naar een nieuwe smartphone met goede specs en een futuristisch ontwerp, dan is de 7T Pro wél de moeite waard. Met 759 euro is hij bovendien niet extreem duur, al zijn verschillende Android-vlaggenschepen (zoals de Samsung Galaxy S10 en S10 Plus) inmiddels in prijs gezakt. Dit neemt niet weg dat dit één van de beste Android-smartphones van dit moment is.

OnePlus 7T Pro release en prijs

De OnePlus 7T Pro is vanaf 17 oktober verkrijgbaar in Nederland. Het toestel kost 759 euro. Je kunt het toestel zowel bij OnePlus zelf, als bij een Nederlandse (web)winkel aanschaffen. Een losse OnePlus 7T Pro is onder meer verkrijgbaar bij Belsimpel en Coolblue. Bij een OnePlus 7T Pro met abonnement kun je kiezen uit alle providers.