OnePlus 8 Dualsim

Dit moet je weten over de OnePlus 8

De OnePlus 8 is het aankomende vlaggenschip van de Chinese fabrikant. Dat betekent dat de OnePlus 8 kan rekenen op uitstekende specificaties en overweg kan met het 5G-netwerk. De OnePlus 8 is de opvolger van de OnePlus 7. Tussentijds heeft de fabrikant daarvan nog een geüpdatete versie geïntroduceerd in de vorm van de OnePlus 7T. Tegelijkertijd met deze OnePlus 8 wordt ook de OnePlus 8 Pro gepresenteerd, die net nog wat extra features heeft.

Specificaties OnePlus 8

6,5 inch amoled-scherm

Scherm heeft hoge 90hz refreshrate voor soepele animaties

Driedubbele camera, hoofdcamera met 60 megapixel-resolutie

Frontcamera in een gat in het scherm

Snelle Snapdragon 865-chipset

Forse 4000 mAh-accu

Eerste OnePlus-telefoon die draadloos oplaadt

Toekomstklaar door 5G-mogelijkheden

Groot scherm, grote accu OnePlus 8

Als OnePlus ergens goed in was, dan was het wel het bieden van goede prijs-kwaliteitsverhouding. Hoewel het de afgelopen jaren steeds meer is gaan vragen voor de smartphones, blijft het met de specificaties wel goed zitten.

Zo heeft het toestel een groot amoled-scherm dat over de hele voorkant van het toestel loopt. Het scherm is met 6,5 inch diagonaal lekker ruim bemeten. Bijzonder is dat OnePlus al zijn toestellen uitrust met een scherm met hoge ververssnelheid van 90Hz. Dit betekent dat bewegende beelden erg soepel getoond kunnen worden.

Zo’n scherm verbruikt wel iets meer stroom. Gelukkig is het toestel voorzien van een 4000 mAh-accu. Voor het eerst kiest OnePlus er bij dit toestel ook voor om draadloos opladen mogelijk te maken. Eerder vond de fabrikant dat niet de moeite omdat dit te langzaam ging. Of OnePlus een manier heeft gevonden om de laadsnelheid van draadloos opladen te verhogen is nog niet bekend.

Daarnaast is het toestel voorzien van de snelle Qualcomm Snapdragon 865-chipset, waardoor alle apps en games zonder haperingen zullen draaien op dit toestel. De OnePlus 8 is ook een 5G-toestel. Daardoor kan het gebruik maken van dit nieuwe, razendsnelle mobiele netwerk. In Nederland is dat echter nog niet in gebruik, en zal het toestel gewoon gebruik maken van 4G.

Driedubbele camera

Anders dan bij zijn voorganger, de OnePlus 7, heeft dit toestel de selfiecamera niet in een notch in het beeldscherm verwerkt. Ook kiest OnePlus niet voor een uitschuifbare camera, zoals bij de OnePlus 7 Pro. In plaats daarvan zit hij verwerkt in een cameragat in het scherm, net als bijvoorbeeld bij de Samsung Galaxy S10.

Aan de achterkant zit een cameramodule met drie lenzen. De hoofdcamera daarvan heeft een 60 megapixel-sensor. Daarnaast heeft het toestel ook een 16 megapixel-camera met groothoeklens en een telefoto-camera met 12 megapixel-resolutie.

OnePlus 8 verkrijgbaarheid en prijzen

De OnePlus 8 is momenteel nog niet officieel aangekondigd. Dat gebeurt vermoedelijk half mei 2020. Dat is de tijd dat OnePlus de afgelopen jaren ook een nieuwe toestellijn presenteerde. Mocht er voor die tijd meer informatie naar buiten komen, bijvoorbeeld over de exacte prijzen, dan updaten we dit artikel.

