OnePlus brengt Android 12-update uit voor OnePlus Nord 2

OnePlus is begonnen met de uitrol van Android 12 voor de Nord 2. Daarmee wordt het populaire toestel eindelijk voorzien van de meest recente Android-versie.

Het heeft even geduurd, maar gebruikers van de OnePlus Nord 2 kunnen hun toestel binnenkort updaten naar Android 12. Website XDA Developers meldt namelijk dat de uitrol van de upgrade is gestart en bij de eerste gebruikers is verschenen. De update lijkt vooralsnog alleen in het buitenland beschikbaar te zijn.

Op de OnePlus Nord 2 van de Android Planet-redactie is de software-update nog niet verschenen. De fabrikant kiest voor een gefaseerde uitrol, oftewel: de upgrade verschijnt eerst voor een kleine groep gebruikers en komt daarna pas naar het grote publiek. Het kan dus nog even duren voordat Nederlandse Nord 2-bezitters met de vernieuwingen van Android 12 aan de slag kunnen.

Android 12 introduceert een heleboel verbeteringen, waarbij vooral het nieuwe design in het oog springt. Daarnaast moet de software ervoor zorgen dat de accu van je telefoon minder snel leegloopt. Verder gaan de prestaties erop vooruit en bevat de software-update de Android-beveiligingspatch van mei 2022.

Meer over de Nord 2 van OnePlus

De Nord 2 is één van de populairste (en wat ons betreft één van de betere) midrange telefoons van 2021. Het toestel heeft een rappe processor, kan supersnel opladen dankzij de Warp Charge 65-techniek en maakt ook prima foto’s. Met een adviesprijs van 399 euro hoef je ook niet diep in de buidel te tasten.

Sinds kort is de opvolger van de Nord 2 verkrijgbaar: de Nord 2T. Het toestel biedt slechts kleine verbeteringen, waaronder een iets snellere processor, kortere oplaadsnelheid en een licht aangepast design. De telefoon draait bovendien uit de doos op Android 12 en krijgt – omdat ‘ie nieuwer is – een jaartje langer updates dan zijn voorganger.

De OnePlus Nord 2T heeft dezelfde prijs van 399 euro en komt in twee kleuren: matzwart en lichtgroen. Wil je meer weten? We hebben een uitgebreide review van de OnePlus Nord 2T geschreven. Of kijk de videoreview hieronder, waarin je in vijf minuten alles over het toestel te weten komt.

