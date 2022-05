OnePlus Nord 2T review: goede midranger met piepkleine verbeteringen

De populaire OnePlus Nord 2 heeft een opvolger gekregen! De Nord 2T is op verschillende punten aangepast, maar maakt ‘m dat ook beter? Je leest het in deze OnePlus Nord 2T review.

De OnePlus Nord 2 was één van de beste betaalbare smartphones van 2021 en dus keken veel Android-liefhebbers uit naar de volgende Nord. OnePlus komt echter niet met een volwaardige opvolger (lees: nummer 3), maar met de Nord 2T. Waarom? De verbeteringen die de nieuwe smartphone doorvoert zijn niet groot genoeg en dus kiest het bedrijf voor de T-naam.

Dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de Nord 2T tegenvalt. Voor 399 euro krijg je dezelfde (uitstekende) basis van de Nord 2, maar dan met een aantal toevoegingen. In deze review kijken we naar de vernieuwingen en hoe deze uitpakken. Lees dus gauw verder of spring via de inhoudsopgave hieronder naar een specifiek onderdeel van de review.

Kijk je liever? Check dan de videoreview hierboven!

Opgefrist design

De OnePlus Nord 2T is duidelijk een OnePlus-telefoon, maar ziet er toch iets anders uit dan zijn voorganger. Dat zie je als je naar de achterkant kijkt: het camera-eiland achterop is een stuk groter en de verschillende lenzen zitten in grote cirkels. We vinden het wel iets hebben, maar het oogt minder subtiel.

Er zijn trouwens twee nieuwe kleuren om uit te kiezen. Naast een (wat saaie) matzwarte versie komt de Nord 2T ook in het lichtgroen. OnePlus noemt het zelf ‘Jade Fog’ en de kleur neigt bijna naar grijs. De afwerking van deze kleur is glanzend, dus je ziet sneller vingerafdrukken en vetvlekken op de achterkant. Dat is dan wel weer jammer.

Aan de linkerkant van de behuizing zitten de volumeknoppen en aan de rechterkant vind je de aan/uit-knop én alert slider. Daarmee schakel je makkelijk tussen geluidsprofielen, zoals de beltoon, trillen en stil. Dit blijft een handige feature die we helaas niet bij andere smartphonemerken zien.

Verder heeft de smartphone stereospeakers, die best luid kunnen en prima geschikt zijn voor YouTube-video’s. Voor het kijken van films of series zouden we de speakers niet zo snel gebruiken; je hoort daarvoor te weinig detail en het geluid is al snel wat schel. Lekker je oortjes in, dus.

Exact hetzelfde scherm

Over het scherm van de Nord 2T kunnen we heel kort zijn: dit is precies hetzelfde display als bij de Nord 2. OnePlus heeft geen veranderingen doorgevoerd en dat betekent dat je opnieuw naar een 6,43 inch-full-hd-scherm kijkt met een ververssnelheid van 90Hz. Geen 120Hz dus en dat is eigenlijk een verbetering die we wel hadden verwacht. Zeker als je je bedenkt dat de goedkopere OnePlus Nord CE 2 Lite wél een 120Hz-display heeft.

Desondanks is er met het scherm van de Nord 2T weinig mis. Het oogt lekker helder en vloeiend, kleuren zien er goed uit en omdat het een amoled-display is, is zwart ook echt zwart. De maximale helderheid is prima, al is het bij hele zonnige dagen lastig om het scherm goed af te lezen.

De randen rondom het scherm zijn dun, maar onderaan het beeld zie je een dikke zwarte balk. Ook dit heeft OnePlus helaas niet aangepakt, al is deze ‘kin’ (de bezel onderaan) niet heel storend. Met de juiste wallpaper kun je de dikkere rand een beetje verhullen, mocht je het wel lelijk vinden.

Snellere processor (op papier)

De eerste echte verbetering zien we bij de interne hardware. De OnePlus Nord 2T heeft een nieuwe processor, de Dimensity 1300 van MediaTek. Dit is de snelste processor van de chipfabrikant en de opvolger van het ‘kloppende hart’ (de Dimensity 1200) in de Nord 2. Volgens OnePlus is de Dimensity 1300 zo’n 10 procent sneller dan de 1200.

Nu hebben we de Nord 2 van vorig jaar lange tijd gebruikt als daily driver en eigenlijk merk je heel weinig verschil met de Nord 2T. We hebben apps tegelijk geopend en de prestaties van de toestellen zijn vergelijkbaar: soms is de Nord 2T een fractie sneller en zo nu en dan doet het de Nord 2 het net iets beter.

Ook bij het dagelijks gebruik merk je geen vooruitgang in snelheid. Sterker nog: de ‘oudere’ Nord 2 voelt soms iets vlotter aan, en dat komt waarschijnlijk door de software. Hier komen we in het software-onderdeel van deze review uitgebreider op terug.

Dit alles neemt echter niet niet weg dat de OnePlus Nord 2T een erg snelle smartphone is. Alle apps draaien vloeiend en gamen gaat prima. Er zijn trouwens twee versies: eentje met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, en een variant met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag.

De vingerafdrukscanner werkt uitstekend. De scanner zit onder het scherm op een fijne positie en weigert nooit dienst, tenzij je natte of hele vette vingers hebt. Er is ook gezichtsherkenning aanwezig. Heel veilig is de feature niet, al is er een optie dat je ogen open moet zijn om de telefoon te ontgrendelen. Dat maakt de gezichtsherkenning een stukje betrouwbaarder.

Software: nieuwer is niet per se beter

Een belangrijk verschil tussen de Nord 2 en Nord 2T is dat laatstgenoemde over nieuwere software beschikt. De telefoon draait op Android 12 met de OxygenOS-schil van OnePlus. Normaal gesproken zijn we bij Android Planet erg positief over deze ‘skin’, maar bij versie 12 is dit helaas anders.

OxygenOS 12 voert visuele wijzigingen door en lijkt daardoor meer op de software van Oppo, dat onder hetzelfde moederbedrijf valt als OnePlus. Daarnaast is de schil zwaarder dan de software op de oudere Nord 2. Het is nogal moeilijk om te beschrijven, maar het voelt soms alsof je op de software aan het ‘wachten’ bent.

Leg je de Nord 2 en Nord 2T naast elkaar, dan merk je dat het toestel van vorig jaar meer snappy is – vooral als je door de software navigeert en bijvoorbeeld in Chrome aan het browsen bent. Ondanks de snellere processor draaien apps ook niet per se beter op de 2T; beide toestellen draaien eigenlijk even soepel.

Het updatebeleid van OnePlus is prima, maar niet geweldig. De Nord 2T krijgt twee grote Android-updates (naar Android 13 en 14) en drie jaar lang beveiligingspatches. Voor een toestel van 399 euro is dat acceptabel, maar telefoons van bijvoorbeeld Samsung krijgen veel langer software-ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy A53, die bovendien een lager prijskaartje heeft.

Camera’s: meer licht in het donker

De OnePlus Nord 2T heeft precies dezelfde camera’s als zijn voorganger. De belangrijkste is de 50 megapixel-hoofdcamera, die dankzij software iets is verbeterd. De nachtmodus is door OnePlus aangepakt en dat moet (samen met de nieuwe processor) zorgen voor betere foto’s bij weinig licht.

Dat hebben we natuurlijk even getest en je merkt niet zo heel veel van de verbeteringen. Foto’s in het donker zien er misschien een tikkeltje helderder uit dan bij de Nord 2, maar het verschil is bijna niet noemenswaardig. Daarbij moeten we wel zeggen dat de Nord 2 al prima foto’s in het donker maakte.

Hoofdcamera Groothoeklens Groothoeklens

Overdag zijn de foto’s ook vergelijkbaar en erg mooi. Je ziet veel detail, het dynamisch bereik is goed en de camera-app is lekker vlot. De Nord 2T is een prima camerasmartphone voor de meeste mensen; zonder al teveel moeite maak je een foto die je prima kan delen op social media.

Hoofdcamera met nachtmodus Groothoeklens met nachtmodus Hoofdcamera

De 8 megapixel-groothoeklens maakt een stuk minder indruk. De camera is handig, maar de foto’s zijn niet geweldig. Je ziet een stuk minder detail, beelden ogen al snel wat uitgewassen en kleuren zijn flets. De 2 megapixel-monochroomlens is er voor zwartwit-foto’s, maar is in de praktijk vrijwel nutteloos omdat je dit effect ook met software aan je kiekjes kan toevoegen.

Accuduur en opladen

De batterij van de OnePlus Nord 2T is 4500 mAh groot, net als bij Nord 2. Het toestel kan echter sneller opladen dankzij de 80 Watt-snellaadfunctie. Deze feature kennen we van de OnePlus 10 Pro, die eerder dit jaar verscheen. Ter vergelijking: de normale Nord 2 laadt op met maximaal 65 Watt.

Op papier klinkt het als een mooie stap vooruit, maar in de praktijk valt het heel erg mee. De Nord 2T heeft 27 minuten nodig om van 0 naar 100 procent te gaan – en dat is slechts drie minuten sneller dan zijn voorganger. In de praktijk ga je het verschil (bijna) niet merken.

Nu is de minimaal verbeterde oplaadsnelheid niet per se een minpunt. Het is nog steeds enorm fijn dat de telefoon in no-time vol zit, wat ideaal is als je even vlug wil bijladen voordat je de deur uit gaat. Het probleem is meer dat de vooruitgang te klein is om een overstap van de Nord 2 naar de 2T te rechtvaardigen.

Over de accuduur zelf hebben we trouwens geen klagen. De telefoon haalt makkelijk het einde van de dag, waarbij het natuurlijk wel uitmaakt hoeveel je ‘m gebruikt. Maar, ook als je niet van je smartphone af kan blijven, hoef je niet zo snel naar de oplader te grijpen.

Conclusie OnePlus Nord 2T review

De OnePlus Nord 2T is voor 90 procent dezelfde telefoon als de Nord 2 en stiekem hadden we toch op meer vernieuwing gehoopt. De processor is niet merkbaar sneller, het 80 Watt-snelladen biedt nauwelijks meerwaarde en de software is minder fijn in gebruik dan bij de vorige Nord.

Desondanks blijft de Nord 2T voor 399 euro een erg goede smartphone. Je krijgt veel voor weinig en écht grote minpunten zijn er niet. Mocht je op zoek zijn naar een vlot toestel voor relatief weinig geld, dan is de Nord 2T zeker een aanrader. Maar, mocht je nu al een Nord 2 hebben, dan is er geen enkele reden om te upgraden.

