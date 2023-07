OnePlus Nord 2 krijgt (eindelijk) Android 13-update in Nederland

Heb je een OnePlus Nord 2? Dan hebben we goed nieuws, want de Android 13-update is nu eindelijk beschikbaar in Nederland. Lees hier wat er allemaal nieuw is.

Gebruikers moesten er lang op wachten, maar nu is het toch eindelijk zover. OnePlus heeft de Android 13-update uitgebracht in Nederland, waardoor iedereen eindelijk met de nieuwe features aan de slag kan. De software-update is behoorlijk groot, dus zorg dat je ‘m via een wifi-verbinding downloadt en installeert.

Heb je een OnePlus Nord 2 en wil je weten of je kan updaten? Je krijgt automatisch een melding als de Android 13-upgrade beschikbaar is. Je kan ook handmatig controleren op updates. Dit doe je door de instellingen te openen, naar beneden te swipen, voor ‘Software-updates’ te kiezen en dan op ‘Checken op updates’ te tikken.

Android 13 introduceert een compleet nieuw design voor de Nord 2. De software is minder minimalistisch en lijkt op de ColorOS-schil die op Oppo-smartphones te vinden is. Zoals we van OnePlus-telefoons gewend zijn, heb je wel veel opties om de software aan te passen.

Belangrijk om te weten is dat Android 13 de laatste grote update is voor de OnePlus Nord 2. De populaire midranger werd in 2021 uitgebracht met Android 11 en kreeg vorig jaar een Android 12-upgrade. OnePlus rolt voorlopig nog wel beveiligingspatches uit, die zorgen dat je de telefoon veilig kan blijven gebruiken.

Meer over de OnePlus Nord 2

De Nord 2 is een vlotte en betaalbare smartphone, die vorig jaar is opgevolgd door de Nord 2T. De verschillen tussen de smartphones zijn echter kleiner. De Nord 2T is een fractie sneller, maakt mooiere foto’s en laadt sneller op. De smartphones heeft een adviesprijs van 399 euro, maar tik je op dit moment voor zo’n zeven tientjes minder op de kop.

Deze week wordt overigens de nieuwste Nord-telefoon aangekondigd: de Nord 3. De onthulling vindt plaats op woensdag 5 juli om 15.30 uur Nederlandse tijd. OnePlus heeft al onthuld dat de Nord 3 een groter 6,74 inch-scherm krijgt, snel oplaadt met 80 Watt en meer Android-updates ontvangt.

Bedankt voor de tip, Pim!

