OnePlus Nord 2 review: nieuwe middenklasser is weer een aanrader

Met de OnePlus Nord had de Chinese smartphonemaker vorig jaar een flinke hit te pakken. Weet zijn opvolger – de OnePlus Nord 2 – ook te overtuigen? Je leest het in deze uitgebreide review.

Lees verder na de advertentie.

Dit is de OnePlus Nord 2 review

Na zijn smartphones jarenlang steeds duurder te maken, koos OnePlus er vorig jaar voor om weer met een betaalbare midranger te komen: de OnePlus Nord. Dat was een goede beslissing, want de smartphone werd erg positief ontvangen en vervolgens een behoorlijk succes. Niet zo gek dus dat de Chinese fabrikant nu met een opvolger komt in de vorm van de OnePlus Nord 2.

De OnePlus Nord 2 verbetert zijn voorganger op diverse punten, maar behoudt de schappelijke adviesprijs van 399 euro. Wat is er allemaal vernieuwd en is de nieuwe Nord weer de moeite waard? Lees gauw verder in deze review.

Herkenbaar OnePlus-design

De nieuwe Nord ziet eruit als een typische OnePlus-telefoon en lijkt vooral sterk op de OnePlus 9 en 9 Pro, die eerder dit jaar zijn uitgebracht. De voor- en achterkant zijn van glas en het frame is gemaakt van plastic. De behuizing is niet stof- en waterdicht omdat een IP-certificatie ontbreekt, maar voelt wel luxe aan. Door het glas is de telefoon wel glad; het is dus slim om een hoesje te gebruiken. Gelukkig wordt standaard een doorzichtige case meegeleverd.

De OnePlus Nord 2 is vrijwel even groot als zijn voorganger, maar wel een fractie zwaarder. Dit verschil ga je in de praktijk echter niet merken. De smartphone komt in twee kleurtjes (grijs en blauw), waarbij wij de blauwe versie hebben getest – zoals je ziet op de foto’s in deze review. Die vinden we er tof uitzien.

Verder heeft de Nord 2 stereospeakers, maar geen koptelefoonaansluiting. Wel aanwezig is de handige alert slider, waarmee je makkelijk schakelt tussen geluidsprofielen. Met het schuifje kun je het toestel bijvoorbeeld snel op stil zetten. Dit is een fijne feature van OnePlus-smartphones die we ook graag op andere Android-telefoons zien.

Scherm is mooi en vloeiend

De OnePlus Nord 2 heeft een 6,43 inch-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, wat zorgt voor een pixeldichtheid van 410 ppi. Kortom: het display is erg scherp en ziet er strak uit. De schermranden zijn dun (al is onderaan wel een dikkere bezel aanwezig) waardoor de hele voorkant uit scherm bestaat.

Omdat het gaat om een amoled-scherm, zien kleuren er erg mooi uit, is het contrast hoog en zwart ook echt zwart. Het display kan lekker helder en dat is fijn, want hierdoor kun je ook buiten bij veel zonlicht nog prima zien wat er op het scherm staat. Het scherm heeft bovendien een aantal handige foefjes: beelden die in lagere kwaliteit op YouTube staan, kan de Nord 2 bijvoorbeeld upscalen naar hd.

De hoge ververssnelheid van 90Hz zorgt voor vloeiende animaties, maar OnePlus geeft je ook de optie om te kiezen voor 60Hz. Hiermee gaat de accu iets langer mee. Wij hebben dat niet gedaan omdat het verschil in ‘vloeiendheid’ tussen 60 en 90Hz groot is. Het beeld kijkt simpelweg lekkerder weg en de telefoon voelt een stuk sneller aan als je voor 90Hz kiest.

Een verschil met de vorige OnePlus Nord is dat de dubbele selfiecamera is verdwenen. Waar zijn voorganger nog twee frontcamera’s had (een normale en eentje met een grotere beeldhoek, zodat je meer kan vastleggen), is bij de Nord 2 alleen een 32 megapixel-frontcamera aanwezig. Hoewel de extra selfiecamera best een handige feature is, hebben we ‘m tijdens onze testperiode niet gemist.

Nieuwe processor van MediaTek

De OnePlus Nord 2 draait op de nieuwe MediaTek Dimensity 1200-processor en dus niet een chip van Qualcomm, waar het bedrijf normaal voor kiest. Ter vergelijking: de OnePlus Nord van vorig jaar had een Snapdragon 765G-processor. De Nord CE – die weliswaar iets goedkoper is – heeft een Snapdragon 750G-chip. De Nord 2-processor wordt verder bijgestaan door 8GB/12GB werkgeheugen en 128/256GB opslag, afhankelijk van welke versie je kiest.

Volgens OnePlus is de MediaTek Dimensity 1200 sneller dan zijn voorganger, maar een enorme vooruitgang willen we het niet noemen. De Nord 2 is wel een stukje vlotter dan de Nord CE van eerder dit jaar, maar ook hier zijn de verschillen niet heel groot. Dit maakt echter weinig uit, want de Nord 2 is lekker krachtig en draait apps en games moeiteloos.

Zoals wel vaker bij telefoons in het middensegment zie je heel af en toe een kleine hapering, maar verder is de smartphone erg fijn in gebruik. Apps starten snel op, multitasken gaat prima en ook games kun je goed spelen. De Nord 2 ondersteunt verder 5G en is daarmee klaar voor de toekomst, al moeten we in Nederland nog even wachten op de échte voordelen van het nieuwe netwerk.

Ook dik in orde is de vingerafdrukscanner van de OnePlus Nord 2. Die zit – net als bij zijn voorganger – onder het scherm en hij werkt uitstekend. Je hoeft je vinger maar heel kort op het scherm te leggen en de telefoon ontgrendelt. Je kan ook gezichtsherkenning gebruiken, maar omdat deze optie veel minder veilig is kiezen we liever voor de vingerafdrukscanner.

Android 11 en OxygenOS is een fijne combinatie

Uit de doos draait de OnePlus Nord 2 op Android 11 met daaroverheen de OxygenOS-schil van OnePlus. Als je eerdere reviews op Android Planet hebt gelezen, weet je dat we fan zijn van de OnePlus-software. OxygenOS lijkt erg op de standaardversie van Android en voegt geen onnodige functies toe. Daardoor werkt het geheel fijn en is alles lekker overzichtelijk.

Op de Nord 2 staan wel een aantal apps van OnePlus zelf, zoals een bestandsbeheerder, galerij en weer-app, maar die werken prima, zijn best handig en zitten verder niet in de weg. De meeste applicaties kun je bovendien gewoon verwijderen. Verder heb je een heleboel opties om de software aan te passen. Denk hierbij aan de kleurtjes, welke icoontjes je wel of niet ziet in de notificatiebalk en of je het always-on-display wil gebruiken.

Ook het updatebeleid van OnePlus is prima. Het bedrijf belooft dat de Nord 2 twee grote Android-versie-upgrades krijgt: naar Android 12 en 13. Daarnaast worden beveiligingspatches drie jaar lang uitgebracht en OnePlus doet dit vaak om de maand. Daarmee wordt de Nord 2 weliswaar niet zo lang ondersteund als de allerduurste OnePlus-toestellen, maar in deze prijsklasse is het updatebeleid prima.

Camera’s: een stap vooruit

Op cameragebied is het nodige veranderd. Waar de originele OnePlus Nord maar liefst zes camera’s had, beschikt de Nord 2 er ‘maar’ over vier. Op de achterkant zitten er drie, waaronder een 50 megapixel-hoofdcamera, die is geleend van de OnePlus 9. De camera heeft optische beeldstabilisatie (net als bij de vorige Nord) waardoor je ook scherpe plaatjes hebt als je handen wat trillen.

De foto’s die de Nord 2 zijn mooi: kleuren zien er natuurgetrouw uit, er is veel detail aanwezig en het contrast is prima. Ook bij mindere lichtomstandigheden staat de smartphone zijn mannetje, mede omdat de lens meer licht opvangt. Daardoor zijn beelden scherper, maar de verbeterde nachtmodus helpt ook een handje – waarover zometeen meer.

De OnePlus Nord 2 heeft daarnaast een 8 megapixel-groothoeklens, waarmee je extra wijde foto’s maakt. Dit gebeurt met een beeldhoek van 120 graden, zodat je veel meer op beeld zet dan met de hoofdcamera. De groothoeklens is een handige functie en doet het aardig, maar je ziet wel verschil als je de foto’s vergelijkt met die van de primaire camera.

Hoofdcamera

Groothoeklens

Hoofdcamera

Groothoeklens

Kleuren ogen iets lichter en fletser, maar vooral het verschil in detail valt op. Foto’s zijn simpelweg minder scherp en dat merk je als je wat inzoomt op beelden. Dat komt mede omdat de resolutie niet zo hoog is. In het donker zijn de resultaten van de groothoeklens matig: de camera is niet heel lichtsterk en heeft het dan moeilijk om goede kiekjes af te leveren.

Nightscape UItra

Dan is het slim op de verbeterde nachtmodus (Nightscape Ultra) te gebruiken, want die werkt verrassend goed. Bij de groothoeklens zie je dat de functie kiekjes wat helderder en een fractie scherper maakt. Je moet geen wonderen verwachten als je de nachtmodus met de groothoeklens combineert, maar het helpt zeker.

Zonder nachtmodus

Met nachtmodus

Zonder nachtmodus

Met nachtmodus

Bij de hoofdcamera zijn de verschillen bij vlagen indrukwekkend: een matige, donkere foto verandert opeens in een veel beter plaatje, waarbij het bijna lijkt alsof de foto overdag is gemaakt. Wel hebben we gemerkt dat de nachtmodus niet altijd even consistent is: soms worden foto’s echt beter, en soms kiezen we liever het originele plaatje. Vooral omdat beelden soms té helder worden opgeslagen.

Zonder nachtmodus (groothoeklens)

Met nachtmodus (groothoeklens)

De derde camera achterop is een 2 megapixel-monochroomlens. Die werkt samen met de hoofdcamera en is bedoeld om zwartwit-foto’s te maken of andere filters toe te voegen. Zoals we ook in de OnePlus Nord CE review schrijven, voegt deze lens nauwelijks iets toe omdat je kiekjes al deze effecten ook met een fotobewerkings-app kan geven. Een macro- of dieptecamera ontbreken, maar hier zijn we niet rouwig om.

Accu zit heel snel vol (en gaat lang mee)

Eén van de fijnste feature van de OnePlus Nord 2 is de Warp Charge 65-snellaadtechniek. Deze functie kennen we van de OnePlus 8T, 9 en 9 Pro en zorgt ervoor dat de smartphone in slechts een half uur van 0 naar 100 procent laadt. Na een kwartier aan het stroom zit de Nord 2 al vol genoeg om (bijna) de hele dag door te komen.

De accu van de OnePlus-telefoon is overigens groter (4500 vs 4115 mAh) dan bij zijn voorganger en heeft best een lange adem. Als je de smartphone normaal gebruikt – en bijvoorbeeld regelmatig WhatsApp checkt, YouTube-video’s kijkt en flink zit te browsen – dan haal je zonder problemen het einde van de dag.

Bij ons stond het accupercentage aan het einde van de dag vaak nog op zo’n 30 tot 40 procent. Lichte gebruikers kunnen misschien twee dagen zonder opladen doen, maar voor de meeste mensen geldt dat ze de OnePlus Nord 2 na anderhalve dag aan het stroom moet leggen.

Al met al komt het erop neer dat je je nooit zorgen hoeft te maken over de batterij van de Nord 2. Hij gaat een volle dag mee en als ‘ie eenmaal bijna leeg is, zit hij razendsnel weer vol. Draadloos opladen ontbreekt overigens, maar deze feature zien we nog maar weinig in het middensegment. Daar kunnen we dus prima mee leven.

Conclusie OnePlus Nord 2 review

OnePlus levert met de Nord 2 opnieuw een uitstekende midranger af. Eigenlijk is er niet zoveel aan te merken op de smartphone: de camera’s zijn natuurlijk niet zo goed als bij duurdere toptoestellen en de hardware is niet zo krachtig, maar wel dik in orde. In deze prijsklasse doet de smartphone precies wat je zou verwachten.

Het toestel is lekker snel, heeft een mooi scherm en fijne software. Helemaal fijn is de goede accuduur en supersnelle opladen. Dat maakt van de OnePlus Nord 2 opnieuw een echte aanrader, zeker omdat ‘ie met 399 euro lekker betaalbaar is.

OnePlus Nord 2 kopen

Ben je na het lezen van deze OnePlus Nord 2 review enthousiast geworden en wil je de smartphone kopen? Het nieuwe toestel heeft een adviesprijs van 399 euro en daarvoor krijg je het 8/128GB-model. De versie met 12GB RAM en 256GB opslagruimte kost 499 euro. De OnePlus Nord 2 is vanaf 28 juli in Nederland te koop.

In het overzicht hieronder zetten we alle beschikbare opties voor je op een rijtje. In de OnePlus Nord 2 prijsvergelijker verzamelen we de beste deals en actuele prijzen. Zo kun je kiezen voor een losse OnePlus Nord 2, of de Nord 2 in combinatie met een abonnement.