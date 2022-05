Opinie: OnePlus, breng alleen een nieuwe smartphone uit als ‘ie écht beter is

OnePlus kondigde onlangs de opvolger van de populaire Nord 2 aan: de OnePlus Nord 2T. Maar wat is er nu eigenlijk verbeterd? Veel te weinig.

Drie minuten sneller opladen doet het ‘m niet

De populaire smartphonefabrikant OnePlus kondigde onlangs met veel bombarie de OnePlus Nord 2T aan. Het toestel volgt de tien maanden oude Nord 2 op, een toestel dat behoorlijk goed verkocht. Echt verassend is de komst van de Nord 2T dan ook niet – hoewel tien maanden ietwat kort is voor een opvolger. Normaal doen fabrikanten er minstens een jaar over. Dat heeft een reden, want waarom zou je een toestel uitbrengen dat nauwelijks verbeterd is ten opzichte van zijn voorganger?

Het evenement waarop het toestel werd aangekondigd kreeg de naam ‘Speed Games’ en de Nord 2T werd geteased in reclames met racewagens. We gingen er dan ook vanuit dat OnePlus de focus op snelheid zou leggen en de Nord 2T een flinke chipupgrade zou krijgen. Dat blijkt uiteindelijk wel mee te vallen: de Nord 2T is ongeveer tien procent rapper dan zijn voorganger. Iedere procent is natuurlijk welkom, maar in het dagelijks gebruik merk je er weinig van, zoals je kan lezen in de OnePlus Nord 2T review.

Praatte OnePlus dan misschien over een baanbrekende snellaadtechnologie? De OnePlus Nord 2T laadt op met een snelheid van 80 Watt. Dat klinkt als een aanzienlijke upgrade ten opzichte van de 65 Watt-snelladende Nord 2, maar wat blijkt? In de praktijk laadt het nieuwe toestel slechts drie minuutjes sneller op dan zijn voorganger. Ook dat is geen gigantische verbetering.

Dan zijn er nog de camera’s. Die zien er fysiek een stuk groter en imposanter uit, maar schijn bedriegt. De Nord 2T heeft exact dezelfde camera’s als zijn voorganger. Dit zijn een 50 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-monochroomsensor, waarbij laatstgenoemde niets toevoegt. De nachtmodus is wel door OnePlus aangepast, waardoor je betere foto’s in het donker maakt. Best leuk, maar ook dit is geen hoogstaande verbetering.

Een jaar langer updates (maar nog steeds te kort)

De software is het enige écht belangrijke verschil tussen de OnePlus Nord 2 en Nord 2T. Omdat de Nord 2T ongeveer een jaar nieuwer is, ontvangt hij ook een jaartje langer updates. Dat betekent dat gebruikers een update naar Android 13 en Android 14 mogen verwachten. In totaal krijgt de Nord 2T echter nog altijd maar twee jaar lang Android-updates en drie jaar beveiligingspatches.

De Samsung Galaxy A53, die grofweg evenveel geld kost, krijgt maar liefst vier jaar aan Android-updates en vijf jaar beveiligingspatches. Hier had OnePlus een grote sprong kunnen maken, maar helaas heeft de fabrikant dit niet gedaan. Het bedrijf loopt op dit gebied dus achter op een belangrijke concurrent. Dat is jammer, want over grofweg drie jaar moet de OnePlus 2T alweer noodgedwongen met pensioen.

Waarom, OnePlus?

Al met al vraag ik me dus eigenlijk af waarom de OnePlus Nord 2T überhaupt bestaat. Een toestel met zó weinig verbeteringen is in mijn ogen een inspiratieloze manier om aan hogere verkoopcijfers te komen. Begrijp me niet verkeerd, de OnePlus 2T is een prima toestel. Toch lijkt het erop alsof de iconische Never Settle-tagline van OnePlus niet meer geldt. Het bedrijf heeft wel degelijk gesettled, en niet zo’n klein beetje ook.

