Deze OnePlus-smartphones krijgen een Android 14-update

Heb je een OnePlus-telefoon en wil je weten of je straks een Android 14-update krijgt? Check in dit overzicht of jouw toestel bij de updateplannen van het bedrijf zit.

Android 14 is nog niet officieel uitgebracht, maar de release van de update laat niet lang meer op zich wachten. In de tussentijd maakt OnePlus bekend welke smartphones een OxygenOS 14-bèta krijgen. Dit is de testversie van de update die op Android 14 is gebaseerd.

Omdat er bèta’s voor de toestellen worden uitgebracht, kunnen we er ook op rekenen dat ze uiteindelijk de definitieve update ontvangen. Op de afbeelding hiernaast zie je de precieze updateplannen van OnePlus en wanneer de bèta worden uitgerold. Hieronder zetten we op een rijtje welke telefoons – die in Nederland zijn uitgebracht – straks de nieuwste Android-versie draaien.

Let op: het is nog niet bekend wanneer de Android 14-upgrades voor de OnePlus-smartphones precies worden uitgebracht. Ook weten we niet welke toestellen eerst worden bijgewerkt, al ligt het voor de hand dat de meest recente telefoons vooraan de rij staan. Dit zijn bijvoorbeeld de OnePlus 11 en Nord 3.

Meer over Android 14

OxygenOS 14 introduceert onder andere een aangepast design en allerlei kleinere verbeteringen. Zo werkt de software beter en stabieler, en moeten apps sneller opstarten. Op 25 september wordt de update officieel door OnePlus uitgebracht.

Google Pixel-smartphones, die de nieuwste Android-versies normaliter eerst krijgen, moeten nog eventjes wachten op Android 14. De update verschijnt waarschijnlijk op 4 oktober. Op deze dag onthult Google zijn nieuwste smartphones, de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Naar verluidt komt de zoekgigant dan ook met de Pixel Watch 2.

We houden het nieuws rondom Android 14 uiteraard voor je in de gaten. Zodra de update officieel beschikbaar is, lees je het op Android Planet. Neem tot die tijd alvast een kijkje in het Android 14 update-overzicht. Daar zie je welke telefoons de software krijgen en of jouw smartphone straks over alle nieuwe features beschikt.

