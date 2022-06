Opinie: smartwatches van tegenwoordig gaan niet met de tijd mee

Smartwatches staan al jaren een beetje stil. Het is veelal het design wat nu telt, maar dat is voor redacteur Colin niet genoeg. Liever ziet hij betere accu’s, een goed updatebeleid en unieke features – in plaats van de eenheidsworst van tegenwoordig.

Smartwatches: stilstand is achteruitgang

Ten eerste wil ik kwijt dat ik smartwatches erg toffe apparaatjes. Datzelfde geldt ook voor fitnesstrackers, waarmee ik jaren geleden al rond liep. Zo kon ik m’n stappen bijhouden, had ik altijd de tijd bij me en kreeg ik een notificatie bij bijvoorbeeld een belletje.

Tijden veranderen en ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Momenteel heb ik een Fossil Gen 5 en Oppo Watch in m’n bezit én ben ik bezig met het testen van de Fossil Gen 6. Als je een beetje bekend bent met slimme horloges valt je misschien iets op. De genoemde slimme horloges draaien inderdaad allemaal op Wear OS.

In ‘smartwatchland’ heb je keuze uit verschillende besturingssystemen, elk met hun eigen voor- en nadelen. Natuurlijk is een voorkeur voor een besturingssysteem erg persoonlijk. Wat mij al tijden negatief opvalt is de stilstand wat smartwatches betreft. Het enige wat echt nog lijkt te tellen is het design van het klokje zelf.

Wear OS is favoriet… of toch niet?

Ik vind Wear OS op verschillende vlakken het ideale systeem. Het is door Google ontwikkeld en kan vervolgens door andere fabrikanten gebruikt worden. Wil je aan de slag met allerlei verschillende apps, dan is Wear OS de perfecte match. Je downloadt uit de Play Store apps als Google Maps, Facer of je reageert even snel op een binnenkomende e-mail of appje.

Bij slimme horloges zonder Wear OS loop je vaak tegen het beperkte app-aanbod aan. Zo kun je met je horloge van Huawei of Xiaomi veelal alleen aan de slag met hun eigen apps en functies, of met hoge uitzondering enkele andere applicaties.

Aanbod is om te huilen

Het is dan wel frappant dat het marktaandeel van Wear OS-horloges minimaal is. Als recente watches kun je kiezen uit de Samsung Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic of bijvoorbeeld eerdergenoemde Fossil Gen 6 en de Mobvoi Ticwatches. Opvallend is dat alleen de twee horloges van Samsung draaien op de nieuwste versie van Wear OS. Die bevat ook nog eens een eigen schil, waardoor het uiterlijk heel anders is.

Andere horloges die pas net zijn uitgebracht moeten het doen met Wear OS-versie 2. Een update krijgen ze wel, maar wanneer dat precies gaat gebeuren is nog de vraag. Wat mij betreft koop je een horloge voor een periode van enkele jaren, en is het erg vreemd dat je met het nieuwste Wear OS-horloge niet direct gebruikmaakt van de meest recente versie.

Elke nacht aan de lader

Misschien nog wel het grootste minpunt van een Wear OS-horloge is de accuduur. Elk slim horloge loopt bijna leeg als je er naar kijkt. Houd er dan ook rekening mee dat ‘ie elke nacht aan de lader moet, dan kan het alleen maar positief uitvallen.

Ook dat ligt natuurlijk aan het gebruik, welke functies je gebruikt en bijvoorbeeld of het scherm altijd aanstaat. Horloges die draaien op andere systemen doen dat veelal beter. Daarmee kun je uitgaan van een week of misschien wel twee met intensief gebruik.

Sensoren, sensoren, onnodige sensoren?

Afgelopen generaties vlogen allerlei termen van sensoren ons om te oren. Waar je vroeger alleen je gezette stappen kon meten is dat nu geheel anders. Nagenoeg elke smartwatch zit tot de nok toe gevuld met sensoren.

Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het meten. Van het zuurstofniveau van het bloed, tot de pasfrequentie en hersteltijd van een training. Fabrikanten zetten allemaal flink in op gezondheid en elke smartwatch is dan ook de ‘ideale partner om de pols tijdens work-outs’.

Uiteraard ligt dat aan je gebruik, maar ikzelf hoef helemaal geen twintig sensoren in m’n horloge die ik toch niet gebruik. Als ik een fanatiek sporter ben en daarvoor van alles wil meten, kijk ik wel naar een specifiek sporthorloge met zulke functies.

Tevens is de rek er inmiddels een beetje uit. Fabrikanten weten van gekkigheid niet meer wat ze nu nog kunnen toevoegen. Veel horloges zijn al waterdicht, beschikken over elke denkbare sensor en bevatten een speaker om muziek te kunnen luisteren of een gesprek te kunnen voeren.

Dat betekent dat de verschillen tussen smartwatches onderling steeds kleiner en kleiner worden, en dat is zonde. Daarmee wordt ook deze categorie (net als we steeds vaker zien bij smartphones) een eenheidsworst.

Design is nog het enige focuspunt

Maar wat blijft er dan nog over? Dat is het design, want dat lijkt het nieuwe unique selling point te zijn van elke fabrikant. Horloges zijn te krijgen in meerdere kleuren, bandjes zijn te verwisselen en varianten van luxe materialen zoals keramiek of roestvrijstaal worden regelmatig aangekondigd voor immense prijzen.

Kroonwieltjes hebben een leuke accentkleur, fabrikanten komen met zelf ontworpen digitale wijzerplaten of er wordt gekozen voor een samenwerking met een ander merk uit de sport- of bijvoorbeeld filmindustrie. Er zijn zelfs partijen die een horloge uitbrengen als een heel nieuwe versie met een gloednieuwe naam, waarbij alleen het uiterlijk aangepast is, maar de overige hardware identiek is aan een eerder model.

Benieuwd wat de toekomst brengt

Ik keek reikhalzend uit naar de eerste smartwatch van Google zelf, de Pixel Watch. Inmiddels weten we al het één en ander en ook gaan er nog allerlei geruchten de ronde. Zo zou de accuduur nog steeds ‘slecht’ zijn, iets wat teleurstellend is. Daarbij lijkt het er ook niet op dat het horloge hier officieel op de markt komt, waardoor je je moet wenden tot (grijze) import, wat de prijs niet ten goede zal komen.

Of en wanneer er ooit nog toffe smartwatches op de markt komen die echt iets nieuws te bieden hebben, in een fijne prijsklasse vallen en uniek zijn: ik vraag het me af…

Heb jij een smartwatch? Zo ja, waarom heb je voor dat specifieke model gekozen? Of wacht jij (ook) op een ultiem horloge en wat zou die dan allemaal aan boord moeten hebben om jouw tot aankoop te doen overhalen? Laat het weten in de reacties!