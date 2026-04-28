Let op: deze 9 phishingaanvallen komen extra vaak voor deze lente

Omdat kennis de beste verdediging tegen phishing is, zetten we op een rijtje waar je deze lente extra alert op moet zijn.

Phishing lente 2026: let hier extra op

Met al die hacks, van onder andere Odido, Basic Fit en Booking.com, is het belangrijker dan ooit om alert te zijn op phishing. Kwaadwillenden achter phishingaanvallen gebruiken nooit lang dezelfde trucs, maar zetten de actualiteit in om je op het verkeerde been te zetten. De Fraudehelpdesk verzamelt meldingen van mensen die slachtoffer zijn van phishing, waardoor nieuwe trends zichtbaar worden.

1. Compensatie van Odido

Niet alleen worden je gegevens uit het lek van Odido ingezet voor phishing, maar het feit dat je klant was of bent bij Odido wordt ook misbruikt. Zo kun je gebeld worden door mensen die beweren dat je recht hebt op compensatie voor de hack. Volg je de stappen op van de mensen aan de andere kant van de lijn, dan kan het zijn dat je telefoonnummer wordt overgenomen of je simkaart wordt geblokkeerd.

2. NS-punten verlopen

Mensen krijgen een sms’je, waarin wordt gewaarschuwd dat hun NS-punten binnenkort verlopen. Via de meegestuurde link kunnen de punten ingewisseld worden. Het klinkt natuurlijk goed dat je iets gratis kunt krijgen en na klikken op de link kom je daadwerkelijk terecht op een website met producten.

Het idee is dat je daar alleen nog maar verzendkosten hoeft te betalen, die je via creditcard afrekent. Doe je dit, dan krijg je het product niet, betaal je wel verzendkosten en hebben dieven je creditcardinformatie.

3. Je gegevens op het darkweb

In mails wordt gedreigd dat je gegevens op het darkweb worden geplaatst. In de mail staat om welke gegevens het gaat, zonder bewijs dat diegene deze informatie daadwerkelijk in handen heeft. Toch word je gevraagd om binnen 24 uur te betalen in bitcoin om te voorkomen dat de gegevens worden gepubliceerd.

4. Gegevens bij de apotheek

Wees alert als je een sms krijgt die uit naam van BENU Apotheek wordt verstuurd. Hierin staat dat je jouw gegevens moet bijwerken om nog gebruik te kunnen maken van het consumentenportaal. Deze phishingaanval wordt gebruikt om je gegevens te stelen. Ook via de mail worden er phishingpogingen uit naam van BENU Apotheek gedaan.

5. Verkeersboete

Via een e-mail krijg je te horen dat er een verkeersboete openstaat die binnen 24 uur betaald moet worden, anders zijn de gevolgen groot: extra kosten of puntaftrek op het rijbewijs. Via de link kom je op een neppe website om je gegevens in te vullen, waaronder je creditcardinformatie.

6. Een iPhone van Bol

Het kan even schrikken zijn: een bericht van webwinkel Bol dat er op jouw naam een iPhone is besteld en er binnenkort 900 euro van je rekening wordt afgeschreven. Gelukkig kun je naar een speciaal telefoonnummer bellen om de bestelling ongedaan te maken.

Bel je daar naartoe, dan krijg je daadwerkelijk iemand aan de lijn die zich voordoet als een medewerker van Bol of van een bank. Met deze phishingpoging zijn de kwaadwillenden op jacht naar je geld, wat ze soms zelfs fysiek komen halen.

7. Visumaanvraag

In de lente begint men na te denken over de zomervakantie. Daar hoort ook vaak het aanvragen van een visum of Electronic Travel Authorisation bij. Daarom beginnen dieven deze periode al om mensen te verleiden. Die bieden dan een goedkopere visum/ETA dan als je het via een overheid aanvraagt. Soms komt er daadwerkelijk een visum binnen, maar dat is niet altijd het geval.

Als je een sms’je krijgt van de Rabobank waarin wordt gewaarschuwd dat mobiel bankieren een update nodig heeft via een link, dan zit daar waarschijnlijk malware achter. Installeer je deze nep-update, dan is het mogelijk dat je dieven toegang geeft tot je apparaat.

9. Afpersing porno

Gelekte informatie uit eerder genoemde hacks wordt gebruikt om je ervan te overtuigen dat je computer is gehackt, terwijl dat niet zo is. Zo kun je een mail krijgen, waarin wordt gedreigd dat er beelden onder je contacten worden verspreid, die gemaakt zouden zijn via de webcam van je computer toen je een pornosite bezocht. De dieven gebruiken dan de informatie uit een lek. Denk aan je wachtwoord of adres, om je ervan te overtuigen dat ze echt toegang tot je computer hebben.

Wat moet je doen als slachtoffer?

Ben je slachtoffer geworden van phishing? Dan is het niet verstandig om dat stil te houden. Maak altijd melding bij de Fraudehelpdesk, waar je ook informatie krijgt over verdere acties die je moet ondernemen.

Daarnaast helpen we je op Android Planet natuurlijk graag op weg met een dosis kennis. Zo vertellen we wat quishing en vishing is. We helpen je ook om adware, virussen, ransomware en spyware op je telefoon te voorkomen.