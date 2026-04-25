Over peperdure en spotgoedkope smartphones (Android-nieuws #17)

Jeroen Timmermans
25 april 2026, 15:58
3 min leestijd
Oppo lanceerde een peperdure camerakampioen, maar er verscheen ook een zeer betaalbare Xiaomi. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

Oppo lanceert Find X9 Ultra: peperdure camerakampioen

De Oppo Find X9 Pro is al een zeer goed uitgeruste smartphone, maar het kan altijd gekker. Dat laat Oppo zien met de Find X9 Ultra, die deze week officieel is gelanceerd. Het toestel valt vooral op door zijn zeer geavanceerde camera’s. Daar betaal je wel flink voor, want deze smartphone kost maar liefst 1699 euro.

Daarvoor krijg je 12GB werkgeheugen en 512GB opslag. Naast goede camera’s biedt de telefoon ook zeer goede hardware. Zo draait hij op een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip. Binnenkort lees je op Android Planet een uitgebreide review van de Oppo Find X9 Ultra.

Deze smartphones krijgen geen goed rapportcijfer

Smartphones worden steeds krachtiger en geavanceerder, maar op het gebied van repareerbaarheid laten veel grote fabrikanten nog altijd steken vallen. Dat blijkt uit een recent onderzoek genaamd Failing the Fix 2026, uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie die opkomt voor consumentenbelangen.

De smartphonemerken worden volgens het Amerikaanse becijferingssysteem beoordeeld, dus niet in cijfers maar in letters. De Galaxy-toestellen van Samsung scoren een D en de iPhones zelfs een D-. In Nederland zou dit ongeveer een 5 en een 5,5 zijn.

Deze spotgoedkope Xiaomi-telefoon is nu in Nederland te koop

De Redmi A7 Pro is (nog) niet officieel in Nederland aangekondigd, maar al wel verkrijgbaar bij enkele webwinkels, onder andere Belsimpel en Mobiel.nl. Voor 129 euro haal je ‘m al in huis. Hiervoor krijg je een telefoon met eenvoudige specs, zoals slechts 4GB aan werkgeheugen.

Maar, omdat de Redmi A7 Pro een grote smartphone is, past er wel een flinke accu in. De batterij heeft een capaciteit van 6000 mAh, wat in combinatie met de bescheiden hardware voor een goede accuduur moet zorgen. Wel gaat laden nogal traag.

Google Foto’s maakt je selfies ineens een stuk mooier (zo werkt het)

In een recente update van Google Foto’s is de app uitgebreid met nieuwe retoucheerfuncties, specifiek voor gezichten. Het idee is dat je in een handomdraai subtiele verbeteringen aanbrengt aan je huid, ogen of tanden. Dat zijn drie gebieden waar veel mensen (net) niet tevreden over zijn bij selfies.

Hopelijk zijn de verbeteringen subtieler dan met de huidige functie ‘Verbeteren met AI’. Daar zie je vrij duidelijk dat een foto bewerkt is. De nieuwe retoucheerhulpjes zijn mogelijk een gulden middenweg. De wereldwijde uitrol vindt momenteel plaats.

Opinie: Dit wordt de volgende grote smartphone-innovatie

Twee trends gaan lijnrecht tegen elkaar in. Aan de ene kant wordt werkelijk overal AI ingepropt. Aan de andere kant is er juist meer vraag naar authenticiteit. Met name jongeren kijken vaker met wantrouwen naar moderne technologie. Ouderwetse camera’s, oordopjes met draden en klaptelefoons zijn ineens weer populair.

Toch zijn smartphonemakers constant op zoek naar de volgende grote innovatie om op te vallen in een zee van platte schermpjes met dikke camera’s. Wij vragen ons af: hoelang zou het nog duren tot de volledig AI-vrije smartphone de volgende innovatie is?

