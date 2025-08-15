Dit is de Poco M7: gigantische batterij, kleine prijs

De Poco M7 is nu verkrijgbaar in Nederland. Het budgettoestel heeft een adviesprijs van 169,90 euro en een batterij waar je u tegen zegt.

Poco M7 officieel naar Nederland

De Poco M7 is eigenlijk nog niet aangekondigd in Nederland, maar nu wel te bestellen bij de officiële webwinkel, zo ontdekte Android Planet. De nieuwste budgettelefoon, die de Poco M6 opvolgt, heeft een adviesprijs van 169,90 euro. Er is ook een variant met meer werk- en opslaggeheugen verkrijgbaar voor 189,90 euro.

De meest onderscheidende feature van de Poco M7 is de accu. De batterij heeft een capaciteit van maar liefst 7000 mAh, waarmee ‘ie veel groter is dan we gewend zijn. De meeste Android-smartphones hebben een accu van rond de 5000 mAh, al zien we steeds vaker toestellen met een 6000 mAh-exemplaar.

Volgens Poco haal je ‘2,32 dagen gebruik’ uit de M7. Het bedrijf zegt ook dat je met slechts 1 procent accusap nog ruim een uur kan bellen. De smartphone ondersteunt snelladen met maximaal 33 watt, waardoor het waarschijnlijk wel even doet voordat de 7000 mAh-batterij helemaal vol zit.

Het is ook mogelijk om andere apparaten via de Poco M7 op te laden. Dit gaat met 18 watt. Het toestel fungeert dan eigenlijk als een powerbank.

Groot scherm, langzamere processor

Daarnaast is de Poco M7 uitgerust met een 6,9 inch-scherm, met een full-hd-resolutie (2340 bij 1080 pixels) en hoge ververssnelheid van 144Hz. Hierdoor moeten beelden erg vloeiend ogen. De maximale helderheid van 850 nits valt daarentegen een beetje tegen.

Onder de motorkap zit een Snapdragon 685-processor. Dit is een oudere chip die bijvoorbeeld niet overweg kan met 5G-internet. Poco verkoopt twee uitvoeringen: eentje met 6GB RAM en 128GB opslag en een met 8GB RAM en 256GB opslag. De M7 verschijnt in drie kleuren: zilver, zwart en blauw.

Tot slot beschikt de Poco M7 over een 50 megapixel-camera, vingerafdrukscanner aan de zijkant en een nfc-chip voor contactloze betalingen.