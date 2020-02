Realme X50 Pro 5G officieel: 6 dingen die je moet weten

Realme heeft zijn nieuwste high-end toestel, de X50 Pro 5G, officieel gepresenteerd. Vanaf april is dit toestel ook in Nederland beschikbaar. Android Planet zet de zes belangrijkste features van de smartphone op een rijtje.

Realme X50 Pro 5G officieel

De Realme X50 Pro 5G is officieel gepresenteerd. Dit high-end toestel maakt ook zijn opmaak in Nederland en België en is vanaf april beschikbaar. Met deze smartphone gaat de Chinese fabrikant de strijd aan met fabrikanten zoals OnePlus en Xiaomi.

Realme begon ooit als dochtermerk van het bekende(re) Oppo, maar staat inmiddels op eigen benen. Het toestel heeft veel te bieden en Android Planet heeft zes dingen die je moet weten op een rijtje gezet.

1. Snapdragon 865-chipset

Realme voorziet de X50 Pro 5G van de Snapdragon 865-chip. Dit is de meest krachtige processor van fabrikant Qualcomm voor 2020. Dat betekent dat de smartphone elke taak moeiteloos aankan en ook zware 3D-games spelen geen probleem is.

Multitasking is ook geen probleem dankzij deze chip, maar ook het grote werkgeheugen speelt daarin een rol. De fabrikant brengt varianten uit met 6GB, 8GB of 12GB RAM. Tot slot is de Snapdragon 865 een stuk energiezuiniger dan zijn voorganger.

2. Amoled-scherm van 6,44 inch met 90Hz-ververssnelheid

Het scherm heeft een amoled-paneel met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Door die combinatie ziet alles er scherp uit, met felle kleuren en een diep contrast. Het display is 6,44 inch groot en in het scherm is een dubbele frontcamera verwerkt. Het display heeft ook een ververssnelheid van 90Hz. Daardoor wordt het scherm per seconde 90 keer ververst, wat zorgt voor een vloeiende ervaring.

3. Ondersteuning voor 5G

Het is al te zien aan de naam, maar het toestel biedt ook ondersteuning voor 5G. Providers in Nederland zijn bezig met de aanleg van een 5G-netwerk en later dit jaar moet het deels te gebruiken zijn. Deze opvolger van 4G biedt verschillende voordelen, waarover je alles leest in onze 5G-spotlight.

4. 65 Watt SuperDart-snellaadtechniek

De accu van de Realme X50 Pro 5G heeft een capaciteit van 4200 mAh. Dat is op papier misschien minder imposant dan de rest van het toestel. Wel uniek is de aanwezige snellaadtechniek van 65 Watt. Deze SuperDart-feature zorgt ervoor dat de accu binnen een mum van tijd weer vol zit.

5. Zes camera’s aan boord

Er zijn twee frontcamera’s aanwezig, verwerkt in de pilvormige inkeping in het scherm. De primaire selfiecamera schiet plaatjes van 32 megapixel. Ook is er een 8 megapixel-groothoeklens aanwezig; leuk voor de selfies met een groep vrienden.

Aan de achterzijde van het toestel zijn nog eens vier camera’s te vinden. Foto’s met de primaire camera zijn maximaal 64 megapixel groot en ook is er een telefotolens aanwezig. Met die camera schiet je plaatjes van maximaal 13 megapixel en kun je tot twee keer optisch zoomen. Hybride zoom – een combinatie van optische en digitale zoom – gaat tot 20 keer.

Ook een 8 megapixel-groothoekcamera vind je op de achterkant en tot slot is een 2 megapixel-camera aanwezig, die diepte meet. Dat gebruikt het toestel om een goede portretfoto te maken, waarbij het onderwerp scherp op de foto staat, maar de achtergrond juist vervaagd is.

6. Prijs vanaf 599 euro

Om de strijd aan te gaan met andere fabrikanten zet Realme de X50 Pro 5G voor een scherpe prijs in de markt. Voor 599 euro krijg je het model met 6GB RAM en 128GB interne opslag. Het model met 8GB werkgeheugen en 256GB opslag gaat voor 669 euro over de toonbank. Het absolute topmodel met 12GB werkgeheugen en 256GB intern geheugen kost 749 euro.

De toestellen zijn vanaf april verkrijgbaar via de eigen website van Realme en zijn ook naar Nederland en België te verzenden. Wil je alles weten over Realme en de lancering van dit toestel, schrijf je dan in voor de Android Planet-nieuwsbrief of download de Android Planet-app om op de hoogte te blijven.