5 redenen om uit te kijken naar de Realme X50 Pro 5G

Realme is nog een vrij onbekend merk in Nederland, maar hun aankomende Realme X50 Pro 5G belooft een interessante smartphone te worden. Dit zijn vijf redenen om naar dit toestel uit te kijken.

Realme X50 Pro 5G online gepresenteerd

Realme is een Chinese fabrikant van smartphones die zich vooral door hun prijs-kwaliteitsverhouding onderscheiden. Het begon ooit als een dochtermerk van het eveneens Chinese Oppo, maar staat inmiddels op eigen benen. Helemaal onbekend op de Nederlandse en Belgische markt zijn ze niet, zo brachten ze hier eind vorig jaar bijvoorbeeld nog de Realme 5 uit.

De Realme X50 Pro wordt op 24 februari gepresenteerd. Dat zou eigenlijk op het Mobile World Congress gebeuren, maar nu dat niet doorgaat houdt de fabrikant de presentatie online. Daarna zal de Realme X50 Pro wereldwijd in de verkoop gaan, dus vermoedelijk zitten Nederland en België daar ook weer tussen.

Overeenkomsten met de Realme X50

Qua uiterlijk zal de Realme X50 Pro 5G veel overeenkomsten vertonen met de ‘normale’ Realme X50 5G. Los van de ‘teaserfoto’ van de X50 Pro bovenaan, zijn de foto’s in dit artikel ook van de al beschikbare X50. Dit toestel kwam eerder dit jaar beschikbaar in China. Over de Pro-variant zijn al enkele details gelekt, de fabrikant zelf heeft ook al wat opvallende features bekendgemaakt. Dit is waarom de X50 Pro een toestel is om in de gaten te houden:

1: Snelle Snapdragon 865-processor

De Realme X50 Pro wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 865-processor, zo verklapt Realme zelf al. Deze processor is geschikt voor high-end toestellen en biedt veel rekenkracht. Daarnaast beschikt de chipset over een speciale image signal processor die beeldinformatie van foto’s en video’s met een hoge resolutie snel kan verwerken.

Wat nog niet bevestigd is, is de hoeveelheid geheugen waar het toestel over beschikt. Mogelijk gaat het om een stevige 12GB aan werkgeheugen met 256GB aan opslag. Ook in dat opzicht is de X50 Pro dus een high-end toestel.

2: De snelste oplader in de doos

De Realme X50 Pro wordt standaard geleverd een superDART 65 Watt-snellader, zo laat het merk zelf weten. Daarmee is het toestel direct al uniek. Geen enkele andere fabrikant levert zo’n snelle oplader standaard bij zijn toestellen. De 65 Watt-snellader is een GaN-lader, die niet alleen sneller maar ook kleiner is en minder warmte produceert.

Met deze oplader is een gemiddelde smartphone-accu met een capaciteit van 4000mAh binnen een halfuurtje vol. Ter vergelijking, de Samsung Galaxy S20 Ultra is geschikt voor 45 Watt-snelladers, maar Samsung levert standaard een 25 Watt-lader mee. Realme doet daar dus een flinke schep bovenop.

3: Hoge ververssnelheid van scherm

Ook al bevestigd, is dat de Realme X50 Pro een super amoledscherm heeft met een ververssnelheid van 90Hz. Dat zorgt voor meer vloeiende beelden dan bij reguliere schermen, die vaak een ververssnelheid hebben van 60Hz.

Over het formaat en de resolutie van het scherm is nog niets officieel bekend gemaakt. De Realme X50, die alleen in China is uitgekomen, heeft een 6,57 inch-scherm met resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Deze Pro-versie zal daar niet voor onder doen.

4: Zes Camera’s aan boord

De Realme X50 Pro heeft in totaal zes camera’s. Vier daarvan zitten in de cameramodule aan de achterkant. Er is niet bekend in welke resolutie deze foto’s maken. Wel laat de fabrikant weten dat het in ieder geval mogelijk wordt om tot 20 keer te zoomen. Dat gaat waarschijnlijk om een hybride zoom-functie.

De originele Realme X50 heeft ook een vierdubbele camera. Die bestaat uit een 64 megapixel-hoofdcamera, een 12 megapixel-camera met 2x optische zoom, een 8 megapixel-camera met groothoeklens en een macrocamera met 2 megapixel-sensor.

Aan de voorkant, in een gat in het scherm, heeft de X50 Pro nog twee camera’s. Naast een hoofdcamera zal het gaan om een camera met groothoeklens.

5: 5G aan boord

De X50 Pro is een 5G-toestel. Dat maakt dat het toestel klaar is voor de toekomst, hoewel we er in Nederland nog niet heel veel plezier van zullen hebben. 5G is hier momenteel nog niet beschikbaar. Het toestel werkt dan gewoon op het 4G-netwerk.

Lees ook: 5G in Nederland: de 5 belangrijkste vragen beantwoord

Volg live de Realme presentatie

De Realme X50 Pro 5G wordt op 24 februari officieel getoond in een online presentatie. Die is live te volgen via de website van Realme. Dan weten we ook meer over de prijs en beschikbaarheid. Voor die tijd worden er vast nog meer details bekend, waarschijnlijk ook via teasers vanuit de fabrikant zelf.