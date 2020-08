De nooit in Nederland verschenen Samsung Galaxy A11 krijgt een opvolger met grotendeels dezelfde specificaties, maar meer opslagcapaciteit. Dit zijn de eerste specs van de Samsung Galaxy A12.

‘Eerste Samsung Galaxy A12-specs gelekt’

Het doorgaans betrouwbare Sammobile meldt dat Samsung met de Galaxy A12 bezig is, een opvolger voor de eerder dit jaar uitgebrachte Samsung Galaxy A11. De website kreeg de eerste specificaties via een anonieme bron toegespeeld.

De verbeteringen beloven niet wereldschokkend te zijn. Volgens Sammobile verschijnt de Samsung Galaxy A12 in twee opslagcapaciteiten: 32/64GB. De Galaxy A11 is alleen verkrijgbaar met 32GB-opslag aan boord. Uiteraard moet je voor de uitgebreide A12 (met 64GB ROM) wel bijbetalen.

Ook speculeert Sammobile dat de accucapaciteit van de nieuwe Samsung er ietsjes op vooruit gaat, maar noemt geen details. De Galaxy A11 heeft een capaciteit van 4000 mAh.

Vier camera’s in totaal

Verder zou het toestel op dezelfde voet verder gaan als zijn voorganger. Indien dit klopt, krijgt de Samsung Galaxy A12 een zo goed als voorkantvullend 6,4 inch-scherm met full-hd-plus resolutie, 3GB werkgeheugen en drievoudige camera achterop.

De 13 megapixel-hoofdcamera wordt bijgestaan door een 5 megapixel-groothoeklens en dieptesensor (2 megapixel). De selfiecamera, die foto’s maakt in 8 megapixel, zit in een klein gaatje in de bovenhoek van het toestel verwerkt.

Hoe betaalbaar de Samsung Galaxy A12 precies gaat worden, is nog onduidelijk. Ook tasten we qua releasedatum nog in het donker. Zijn voorganger, de Galaxy A11, is niet officieel in Nederland verschenen, maar is wel in andere markten geïntroduceerd. Of de Samsung Galaxy A12 wél hier verkrijgbaar wordt, moet nog blijken.

Deze Samsung-smartphones komen eraan

Achter de schermen is Samsung met meerdere nieuwe telefoons bezig. Onlangs doken bijvoorbeeld de persrenders van de Samsung M51 op, een toestel dat vooral opvalt dankzij zijn enorme 7000 mAh-accu.

Ook sleutelt de Zuid-Koreaanse fabrikant stilletjes door aan de opvolger van de Samsung S20. Het is momenteel nog een beetje onduidelijk of dit toestel als S21 of S30 door het leven gaat, maar de geruchtenmolen is al op gang gekomen, zoals je hieronder kunt lezen.

De nieuwste Samsung

Het meest recente Samsung-toestel is de Samsung A21S. Wij hebben de zeer betaalbare smartphone onder de loep genomen en vertellen je alles over onze bevindingen in onderstaande videoreview.