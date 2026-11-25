Eerder verschenen de eerste beelden van de Samsung Galaxy Fit 4. Nu is ook de vermoedelijke adviesprijs van deze langverwachte fitnesstracker gelekt.

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Galaxy Fit 4 prijs gelekt

De website Dealabs (de Franstalige versie van het internationale platform Pepper) meldt dat het weet hoe duur de Galaxy Fit 4 wordt. Naar verwachting gaat de fitnesstracker 79,90 euro kosten. Dit is een sterke aanwijzing dat de gadget in de rest van Europa, dus ook bij ons, hetzelfde prijskaartje krijgt.

Hierdoor kunnen we ons dus bijna zeker op gaan maken voor een prijsstijging. In een persbericht uit september 2024 noemde Samsung nog een adviesprijs van 65 euro voor de Galaxy Fit 3. Daarmee zou er sprake zijn van een stijging van een kleine 15 euro.

Hogere prijs kan eventuele upgrades rechtvaardigen

Aan het ontwerp lijkt minder te zijn gesleuteld. Op renders zien we nog steeds een rechthoekig scherm. Wel zouden de randen dunner zijn gemaakt voor een strakker uiterlijk. Een bandje met snelsluiting (Quick Release) moet het verwisselen van bandjes makkelijker maken.

Onder de motorkap zit waarschijnlijk weer een optische hartslagsensor die dagelijkse fysieke activiteiten en gezondheidsmetingen mogelijk maakt. Interessanter is de mogelijkheid dat nfc wordt ondersteund. Er schijnt een Samsung Wallet-sectie in de instellingen van de Fit 4 te zitten.

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Voordat je jezelf verheugt op deze toch wel verrassende (en welkome) upgrade: in eerder gelekte documenten die zijn ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder voor telecommunicatie, werd alleen bluetooth 5.4 vermeld en nfc dus niet. Kunnen betalen met de Fit 4 zou het apparaatje direct een stuk aantrekkelijker maken. Vergelijkbare geprijsde fitnesstrackers bieden die optie namelijk nauwelijks.

De Fit 3 verscheen destijds in de kleuren Gray, Silver en Pink Gold. Kleuropties die momenteel de ronde doen, zijn onder meer zwart, zilver en groen. Dat is ook de informatie die Dealabs in handen schijnt te hebben. Gezien het feit dat er al meerdere afbeeldingen en zelfs een video zijn gelekt, lijkt een lancering om de hoek te liggen.