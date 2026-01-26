‘Eindelijk: Samsung Galaxy S26 krijgt standaard 256GB opslag’

128GB opslagruimte in een high-end smartphone is écht niet meer van deze tijd. Dat vindt nu ook Samsung: de kleine Galaxy S26 krijgt hoogstwaarschijnlijk minimaal 256GB opslag.

‘Standaard 256GB opslag voor Samsung Galaxy S26’

Je betaalt 900 euro voor een smartphone en krijgt daarvoor slechts 128GB opslag. Het overkwam mensen die vorig jaar de goedkoopste variant van de Samsung Galaxy S25 kochten. Eigenlijk kan dat niet meer, want apps worden steeds groter en wie veel foto’s en video’s maakt, zit in mum van tijd aan de limiet.

Gelukkig is er verandering op komst. SuomiMobiili schrijft dat een Finse webwinkel voortijdig de verschillende varianten van Samsungs nieuwe vlaggenschepen publiceerde. Daaruit blijkt dat de Samsung Galaxy S26 over minimaal 256GB opslag beschikt. Een model met 128GB wordt niet meer aangeboden. Wel kun je tegen een meerprijs kiezen voor 512GB.

De Galaxy S26 Plus en S26 Ultra krijgen natuurlijk ook standaard 256GB opslagruimte. Dat was bij hun voorgangers namelijk ook al zo.

Renders van de Samsung Galaxy S26

Vermoedelijk heeft Apple zijn aartsrivaal tot deze stap gedwongen. Alle iPhone 17-varianten die vorig jaar september verschenen, hebben minimaal 256G opslag aan boord. Dan kan Samsung het eigenlijk niet meer maken om slechts 128GB aan te bieden. We verwachten daarom ook niet dat de Koreaanse fabrikant de prijzen (veel) zal verhogen.

Meer over de Samsung Galaxy S26

Volgens geruchten krijgt de Samsung Galaxy S26 een iets groter oled-scherm van 6,3 inch. Daarmee wordt hij net zo groot als de Google Pixel 10 en Pixel 10 Pro. Het toestel krijgt ook een grotere batterij van 4300 mAh, al is dat anno 2026 nog steeds behoorlijk klein. Je laadt hem met 45 watt wel sneller op dan voorheen.

Helaas valt er voor fotografiefanaten weinig nieuws te beleven. De S26 beschikt waarschijnlijk over dezelfde camera’s als al zijn enigszins recente voorgangers: een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom.

De Galaxy S26-lancering vindt waarschijnlijk eind februari plaats. Niets missen over de nieuwe smartphones? Ram dan snel op de knoppen hieronder!