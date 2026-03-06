Hoelang krijgt de Samsung Galaxy S26 updates?

De Samsung Galaxy S26-serie is een week oud en wellicht heb jij één van de toestellen inmiddels al besteld. Dan is het ook handig om te weten hoelang de telefoons updates krijgen. We zetten het voor je op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Samsung Galaxy S26-serie heeft weer een aantal verbeteringen gekregen ten opzichten van zijn voorganger. Zo komt de Galaxy S26 met een hogere opslagcapaciteit in het instapmodel en heeft de Samsung Galaxy S26 Ultra een privacy display. Hierdoor kunnen mensen om je heen, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, niet zien wat er op het scherm gebeurt.

Het updatebeleid van de S26-serie is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de S25-serie van vorige jaar. Elke telefoon uit de S26-serie wordt voorzien van zeven jaar aan updates. Dit houdt in dat je de Samsung Galaxy S26 kan gebruiken tot en met Android 23, aangezien de S26-serie met Android 16 uit de doos komt.

Naast 7 jaar aan OS-updates krijg je ook zeven jaar aan beveiligingspatches. Koop je binnenkort de Samsung Galaxy S26, dan heb je tot aan begin 2033 een goed beveiligde telefoon.

Het is niet gebruikelijk dat je zowel zeven jaar aan OS-updates als zeven jaar aan beveiligingspatches krijgt. Zo krijgen smartphones van merken zoals Xiaomi en OnePlus over het algemeen maar vier tot vijf jaar aan updates. Sinds afgelopen zomer verplicht de Europese Unie smartphonefabrikanten om toestellen van minimaal vijf jaar aan updates te voorzien.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijzen zijn hoger dan vorig jaar

Waar vorig jaar de prijzen van de Samsung Galaxy S25-serie gelijk waren gebleven ten opzichten van zijn voorganger de S24-serie, zijn de prijzen dit jaar verhoogd. Zo betaal je voor de Samsung Galaxy S26 met een opslagcapaciteit van 256GB en 12GB aan werkgeheugen 999 euro. Voor de variant met 512 GB aan opslag betaal je 1199 euro.

De Galaxy S26 Plus komt ook met een instapmodel van 256GB aan opslag en die gaat 1249 euro kosten. Heb je liever meer opslag, dan kost de 512GB-uitvoering je 1449 euro. Het instapmodel van de Samsung Galaxy S26 Ultra kost ook 1449 euro, daar krijg je 12GB werkgeheugen en 256GB opslag voor. De uitvoering met 512GB kost 1649 euro. En wie voor de uitvoering met 16GB RAM en 1TB aan opslag wil gaan rekent 1949 euro af.