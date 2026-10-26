Wordt de Samsung Galaxy S27 de snelste smartphone ooit?

De Samsung Galaxy S27 lijkt een flinke snelheidsboost te krijgen. Eerste testresultaten suggereren dat de Exynos 2700 beter presteert dan de beste Snapdragon-chips.

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‘Exynos 2700 lijkt ontzettend snel’

Samsung maakt al heel lang eigen chips voor in zijn smartphones. Historisch gezien zijn die altijd iets trager of minder efficiënt dan de topmodellen van Qualcomm, dat de bekende Snapdragon-chips produceert. Daar komt volgend jaar mogelijk verandering in.

Uit interne tests van de Koreaanse fabrikant blijkt namelijk dat de Exynos 2700 zo’n 15 tot 20 procent sneller is dan de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, de rapste processor die Qualcomm momenteel aanbiedt. Samsung kwam tot deze conclusie door een vergelijking met de Xiaomi 18 Pro Max, één van de eerste telefoons met die nieuwe Snapdragon. Ook op grafisch gebied, belangrijk voor de prestaties in games, scoort de Exynos ongeveer 20 procent beter.

Het is nog onduidelijk welke chip de Galaxy S27 Ultra krijgt

Samsung zal de Exynos 2700 vrijwel zeker gebruiken in de Nederlandse versie van de Galaxy S27 en de Galaxy S27 Plus. Mogelijk komt hij ook in de Galaxy S27 Pro terecht. Dat is een nieuw type smartphone dat word neergezet als een kleinere versie van de S27 Ultra.

Die Ultra zelf draait vermoedelijk wel op de genoemde Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, al zijn er zorgen over de warmteontwikkeling van deze chip.

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Slag om de arm

Of de nieuwe Exynos écht zo snel is, moeten we nog even afwachten. Samsung voert dit soort tests doorgaans uit in een klinisch laboratorium. Het is niet duidelijk hoe de chip zich houdt in normale omstandigheden. Hij zou dan bijvoorbeeld (ook) te warm kunnen worden, waardoor de prestaties moeten worden teruggeschroefd.

Daarnaast is niet duidelijk hoe zuinig de Exynos 2700 met energie omspringt. Je hebt immers weinig aan een supersnelle chip als de accu net zo supersnel leegloopt.

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