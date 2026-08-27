‘Zó ziet de Samsung Galaxy S27 er straks uit (zoek de verschillen!)’

We hebben een eerste set renders voor je van de Samsung Galaxy S27! Helaas lijkt het erop dat Samsung dit keer echt helemaal niets gaat veranderen aan het ontwerp. Zoek je mee naar de verschillen?

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‘Renders Samsung Galaxy S27 gelekt

Recent lekten er al renders van de Samsung Galaxy S27 Ultra. Die verrasten ons, want dat toestel krijgt een heel ander uiterlijk dan zijn voorgangers. Het camera-eiland gaat volledig op de schop. Als je dacht dat ook de instapversie een metamorfose zal ondergaan, moeten we je helaas teleurstellen.

Android Headlines publiceerde onderstaande beelden van de Galaxy S27. Het kan kloppen dat je geen verschillen ziet met de Galaxy S26, want die zijn er ook niet. Het toestel ziet er exact hetzelfde uit. Zelfs de afmetingen zijn, op een enkele tiende van een millimeter na, identiek.

Dat is vermoedelijk een bewuste keuze van Samsung. Naast de Galaxy S27 Ultra verschijnt er volgens geruchten ook een Galaxy S27 Pro. Dat is eigenlijk een kleinere versie van de Ultra, die mogelijk hetzelfde nieuwe ontwerp krijgt.

De fabrikant hoopt natuurlijk dat mensen natuurlijk deze (duurdere) smartphones aanschaffen. Dan helpt het als de goedkopere versies er een beetje saai uitzien. Noem ons cynisch, maar dat is waarschijnlijk de gedachtegang van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

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Meer over de Samsung Galaxy S27

De Galaxy S27 krijgt net als zijn voorganger een relatief compact 6,3 inch-oled-scherm. Volgens Android Headlines test Samsung wel een nieuwe hoofdcamera voor dit toestel. Daarnaast zou de batterij groeien van 4300 mAh maar 4900 mAh. Als dat klopt, zal de accuduur een stuk beter zijn dan bij de S26.

Het toestel draait in Nederland vermoedelijk op een Exynos 2700-chip die Samsung zelf ontwerpt. We rekenen verder op 12GB werkgeheugen en minimaal 256GB opslag.

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