‘Kleine Samsung Galaxy S27 Pro evenaart Ultra’s op dit vlak’

Mike Peek
Mike Peek
7 juni 2026, 10:30
2 min leestijd
‘Kleine Samsung Galaxy S27 Pro evenaart Ultra’s op dit vlak’

Krijgt de Samsung Galaxy S27 Pro een batterij die net zo groot is als die van recente Ultra-modellen? Geruchten wijzen wel in die richting. Dat zou het relatief compacte toestel een interessante optie maken.

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‘Samsung Galaxy S27 Pro krijgt grote batterij’

Volgens geruchten brengt Samsung volgend jaar niet drie, maar vier Galaxy S27-telefoons uit. Het nieuwe model is de Galaxy S27 Pro. Die zou met een scherm van 6,47 inch relatief klein zijn, maar dezelfde hoofdcamera en groothoeklens krijgen als de Galaxy S26 Ultra. De telelens biedt minder zoom, 3,5x, maar moet wel meer licht opvangen.

Volgens insider Kro krijgt de Samsung Galaxy S27 Pro ook een behoorlijk grote batterij. Die heeft volgens hem een capaciteit van 5000 mAh. Dat is net zoveel als de Ultra-toestellen van de laatste jaren, terwijl de behuizing dus een stuk kleiner is. Ter vergelijking: de S26 heeft een accu van 4000 mAh, terwijl de grotere S26 Plus 4900 mAh biedt.

Samsung Galaxy S26 (Plus) review
De Samsung Galaxy S26 Plus

Een forse batterij is natuurlijk ook wel een voorwaarde als je een toestel ‘Pro’ durft te noemen. Veel Chinese fabrikanten stoppen overigens nog veel grotere accu’s in hun smartphones. Zo heeft de Xiaomi 17, met een 6,3 inch-scherm, een capaciteit van 6330 mAh.

Daarbij gaat het om silicium-koolstof-accu’s, die een hogere energiedichtheid bieden dan traditionele exemplaren. Grote westerse bedrijven als Samsung en Apple omarmen deze technologie nog niet omdat ze zorgen hebben over de duurzaamheid van dergelijke batterijen.

Bestaan S27 Pro nog niet zeker

We durven onze hand overigens nog niet in het vuur te steken voor het bestaan van de S27 Pro. Vorig jaar gingen er namelijk ook al geruchten dat Samsung een S26 Pro uit zou brengen. Na maanden van speculatie bleek dat uiteindelijk onjuist. We hopen natuurlijk dat het dit keer wél klopt, want het klinkt als een erg interessant toestel.

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Via: Kro
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