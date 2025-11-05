De grote Black Friday sale is begonnen!

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
5 november 2025, 10:56
2 min leestijd
Samsung Galaxy Tab A11 Plus duikt op bij Nederlandse webwinkel

De Galaxy Tab A11 Plus is nog niet officieel door Samsung aangekondigd, maar nu al wel te bestellen een bij een Nederlandse webwinkel. Check hier wat de tablet te bieden heeft.

Samsung Galaxy Tab A11 Plus is opeens te koop

Samsung bracht onlangs stilletjes de Galaxy Tab A11 uit in Nederland en lijkt nu hetzelfde te doen met de Tab A11 Plus. De nieuwe tablet is nu te bestellen bij webwinkel Belsimpel, zo ontdekte Android Planet. Het apparaat kost 279 euro en verschijnt in verschillende uitvoeringen.

De Tab A11 Plus volgt de populaire Tab A9 Plus op, die twee jaar geleden is uitgebracht. Net als zijn voorganger heeft de tablet een 11 inch-scherm met een ververssnelheid van 90Hz, wat voor vloeiende beelden moet zorgen. De resolutie ligt op 1920 bij 1200 pixels.

  • Samsung Galaxy Tab A11 Plus (wifi, 128GB): 279 euro
  • Samsung Galaxy Tab A11 Plus (wifi, 256GB): 339 euro
  • Samsung Galaxy Tab A11 Plus (4G, 128GB): 329 euro
  • Samsung Galaxy Tab A11 Plus (4G, 256GB): 389 euro
De nieuwe tablet beschikt over een aantal verbeteringen. Zo heeft ‘ie een nieuwe MediaTek Dimensity 7300-processor, die waarschijnlijk voor betere prestaties moet zorgen. Het apparaat ondersteunt snelladen met 25 watt, terwijl de Tab A9 Plus van vorig jaar het nog met 15 watt moest doen. De 7040 mAh-accu moet hierdoor sneller vol zitten.

Daarnaast draait de Samsung Galaxy Tab A11 Plus uit de doos op Android 16. Dit is de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. Net als de onlangs uitgebrachte Tab A11 krijgt de tablet zeven jaar lang software-ondersteuning. Daarmee kan ‘ie nog jarenlang rekenen op de nieuwste functies en beveiliging.

Meer over de Tab A11 Plus

Verder beschikt de Tab A11 Plus over twee simpele camera’s. Achter zit een 8 megapixel-lens en voorop een 5 megapixel-exemplaar. Laatstgenoemde gebruik je voor videogesprekken, selfies en om de tablet via gezichtsherkenning te ontgrendelen.

Samsung Galaxy Tab A11 Plus

De Galaxy Tab A11 Plus is precies even groot en ongeveer net zo zwaar als de Tab A9 Plus. De tablet is door het grotere scherm vooral ideaal voor het streamen van films en series, browsen en spelen van simpele games. Samsung verkoopt zoals gezegd een 128GB- en 256GB-versie, waarbij je ook de mogelijkheid hebt om de opslag zelf uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

We zijn druk bezig met de review van de kleinere Samsung Galaxy Tab A11 en de Plus volgt hopelijk zo snel mogelijk. Houd ons dus in de gaten!

