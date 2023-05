‘Renders laten Samsung Galaxy Watch 6 Classic zien met draaibare ring’

De Samsung Galaxy Watch 6 Classic is voor het eerst te zien op renders. Het slimme horloge lijkt inderdaad, zoals we eerder al lazen, een fysiek draaibare ring te krijgen. Die ontbrak op zijn voorganger.

‘Samsung Galaxy Watch 6 Classic te zien op renders’

Over een paar maanden brengt Samsung waarschijnlijk twee nieuwe smartwatches uit. Het gaat om de Samsung Galaxy Watch 6 én Galaxy Watch 6 Classic. Die laatste variant is een premium horloge voor de veeleisende gebruiker.

De website MySmartPrice publiceerde zogeheten renders van deze Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Dat zijn met de computer gegenereerde afbeeldingen, die gebaseerd zijn op informatie van insiders. Ze geven een goed beeld van hoe het horloge eruit komt te zien. Daardoor weten we vrijwel zeker dat de smartwatch weer een draaibare ring krijgt rond het scherm. Daarmee kun je eenvoudig door de menu’s navigeren.

Dat is opvallend, want de laatste keer dat we deze ring zagen was op de Galaxy Watch 4 Classic. Hij ontbrak vorig jaar op de Galaxy Watch 5 Pro. Die had alleen een virtuele ring. Een fysieke variant geeft betere feedback tijdens het draaien en is daarom fijner om te gebruiken. De randen van het horloge zijn nog altijd behoorlijk dik.

We lazen eerder al geruchten over de terugkeer van de draaibare bezel. Toen leek het er ook op dat de Galaxy Watch 6 Classic in twee formaten op de markt zou komen. Daar schrijft MySmartPrice niets over. Er zou slechts één variant verschijnen met een 1,47 inch-oled-scherm. Dat heeft een resolutie van 470 bij 470 pixels. De batterijcapaciteit bedraagt waarschijnlijk 425 mAh.

Lancering in juli?

De Galaxy Watch 6 Classic is dus de directe opvolger van de Galaxy Watch 5 Pro. Waarom Samsung de naam heeft veranderd is niet duidelijk. De Zuid-Koreaanse fabrikant lanceert het horloge, net als de gewone Galaxy Watch 6, mogelijk op 26 juli tijdens een Unpacked-evenement. Waarschijnlijk voegt Samsung ook nieuwe gezondheidsfuncties toe, maar daar is nog weinig over bekend.

Tijdens dat event verwachten we ook twee nieuwe vouwbare smartphones te zien. Het gaat om de Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5. Dat laatste toestel klap je open tot een compacte tablet en krijgt vermoedelijk een minder zichtbare vouw in het scherm.

